Il prezzo di vendita di Apple iPhone 13 sta subendo nel periodo corrente una flessione inattesa, tanto da arrivare a costare davvero pochissimo rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, con la consapevolezza che comunque si tratta di un modello vecchio di un paio d’anni ormai.

Il prodotto viene oggi commercializzato nella sua variante da 128GB di memoria interna, un quantitativo più che sufficiente ma che deve essere ben tenuto in considerazione, proprio perché il quantitativo di ROM non è espandibile nei dispositivi dell’azienda di Cupertino. Coloro che vogliono acquistarlo, devono inoltre ricordare essere distribuito nella variante no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, premete questo link per avere i codici sconto Amazon completamente gratis in esclusiva.

Apple iPhone 13: uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora

Il prezzo di vendita di Apple iPhone 13 è stato fortemente ribassato rispetto al passato, dovete infatti ricordare che può essere acquistato con circa 260 euro di sconto rispetto al listino originario, sino ad arrivare ad un valore finale di 599 euro (contro il prezzo iniziale di 799 euro). L’acquisto lo potete completare qui.

All’interno della confezione, a differenza di ciò che accadeva in passato, non è più disponibile l’alimentatore, o meglio definito caricatore da parete, che dovrà essere acquistato a parte in un secondo momento. Allo stesso modo ricordiamo che la porta USB-C sullo smartphone è stata introdotta solamente da iPhone 15, ciò sta a significare che sul modello corrente troverete ancora e soltanto la precedente lighting.

A prescindere da tutto quanto vi abbiamo appena scritto, le specifiche tecniche del prodotto restano esattamente sempre le stesse, con un discreto comparto fotografico nella parte posteriore, caratterizzato da un duplice sensore da 12 megapixel, con un principale ed un ultragrandangolare che riesce ad ampliare la possibilità di utilizzo del prodotto stesso, rendendolo molto più versatile.