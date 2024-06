Uno dei migliori smartphone della fascia bassa, è oggi disponibile su Amazon con uno sconto decisamente importante, infatti gli utenti si ritrovano a poterlo acquistare a meno di 150 euro, stiamo ovviamente parlando di Xiaomi Redmi Note 13, che viene proposto al pubblico ad uno dei prezzi più convenienti di sempre.

Il modello in questione è caratterizzato dalla presenza di un ampio display, stiamo parlando di un 6,67 pollici di diagonale, con tecnologia G-Oled (quindi AMOLED) con risoluzione FullHD+ ed una frequenza di aggiornamento che può raggiungere anche i 120Hz. Sotto il cofano non trova posto un processore Qualcomm, bensì un MediaTek Dimensity 6080 di ottime prestazioni, affiancato a sua volta da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Andate subito su questo canale Telegram per avere i codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte esclusive.

Xiaomi Redmi Note 13: un’offerta inedita ed esclusiva vi attende

Una vera e propria occasione si cela in Amazon, solamente in questi giorni vi ritrovate ad avere la possibilità di mettere le mani su Xiaomi Redmi Note 13, nella variante indicata nell’articolo, con un esborso finale da sostenere pari a soli 149 euro. Il prodotto, come era lecito immaginarsi, viene commercializzato con garanzia di 24 mesi ed è anche completamente no brand. Collegatevi subito qui per l’acquisto.

Le specifiche tecniche dello smartphone si snodano in altre interessanti potenzialità, come ad esempio la comoda batteria da 5000mAh, che a tutti gli effetti permette di fare affidamento sulla ricarica rapida a 33W, così da poter tornare ad utilizzare il device il prima possibile. A questa si aggiunge anche la presenza, nella parte posteriore, di un sensore principale da ben 108 megapixel, soluzione ideale per riuscire a realizzare scatti di assoluta qualità in ogni condizione di luce, sia essa con tanta, che scarsa luminosità complessiva. Il prodotto viene commercializzato no brand con garanzia di 2 anni dalla data di ricezione.