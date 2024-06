Ogni giorno nel mondo della telefonia I vari operatori telefonici propongono agli utenti tantissime promo all’interno delle quali trovare ciò che fa più al caso loro in termini di prezzo da corrispondere mensilmente e caratteristiche offerte dalla promo stessa, si tratta di una competizione ovviamente pensata per conquistare il mercato e la fetta più grossa di clientela per massimizzare i profitti.

Gli operatori virtuali negli ultimi anni hanno costruito un vero e proprio monopolio grazie alle loro promozioni farcite di giri, SMS e minuti di chiamate, tra queste figura ho mobile che nelle ultime settimane ha aggiunto un nuovo colpo al proprio repertorio, stiamo parlando della connettività di quinta generazione, l’operatore viola ha infatti attivato il 5G e ovviamente ha lanciato delle offerte apposite per scuotere il mercato a proprio favore.

Offerte in 5G

L’operatore italiano ha dunque lanciato delle offerte basate sulla connettività 5G che ovviamente forniscono tantissimi dati alla massima velocità disponibile, la prima che vi suggeriamo a un costo mensile di 9,99 € e garantisce 200 GB di navigazione Internet, minuti e SMS illimitati, mentre la seconda che vi suggeriamo offre 250 GB di navigazione Internet, minuti SMS illimitati a 11,99 € al mese.

Come se non bastasse se avete sottoscritto una promo che offre più di 150 GB, potrete evolvere la velocità di navigazione dal 4G al 5G semplicemente attivando l’opzione specifica “ho. Il turbo” Che farà lievitare il prezzo di 0,99 € in più al mese rispetto a quanto già pagate mensilmente.

Se dunque siete interessati procedete quanto prima l’attivazione in modo da usufruire di questi ottimi prezzi, trattandosi delle prime promo ovviamente saranno le più convenienti dal momento che l’operatore punterà senza alcun dubbio è incentivare le sottoscrizioni, ricordiamo però che per usufruire della connettività 5G dovrete disporre di uno smartphone che supporta tale tipologia di connessione altrimenti potrei utilizzare solo il 4G.