Il colosso tecnologico Samsung ha inavvertitamente rivelato i suoi ultimi dispositivi pieghevoli. Stiamo parlando del Galaxy Z Fold6 e del GalaxyZFlip6, svelati molto prima della presentazione ufficiale. Ciò è avvenuto assolutamente per sbaglio. Quando un’immagine promozionale è stata pubblicata sul sito dell’azienda mostrando i due modelli in arrivo con grande chiarezza. Confermando così diverse voci e anticipazioni che circolavano già da tempo. Anche se la foto è stata rapidamente rimossa, il danno era ormai fatto. Gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo hanno potuto godere già di un primo sguardo.

Galaxy Z Flip e Fold 6, caratteristiche tecniche e funzionali

Il Galaxy ZFlip6 presenta un telaio con una finitura opaca. Un piccolo cambiamento rispetto alla finitura lucida del modello precedente, il Flip5. Il display esterno potrebbe essere leggermente più grande. Anche se questo dettaglio è difficile da confermare solo dall’immagine trapelata. Il nuovo design sembra puntare su una maggiore eleganza e un look più sofisticato. Al contrario, il GalaxyZFold6 si differenzia notevolmente dal suo predecessore. Il telaio opaco e gli angoli meno arrotondati conferiscono al dispositivo un aspetto che ricorda molto il GalaxyS24 Ultra. Le fotocamere posteriori sono ora caratterizzate da anelli più grandi e di colore nero, conferendo loro una maggiore presenza estetica.

Tra le specifiche tecniche, si segnala un display esterno da 6,4 pollici, alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50MP e una ultra wide da 12MP. Poi un teleobiettivo da 10MP, con la camera interna migliorata e situata sotto il display. La batteria avrà una capacità di 4.600mAh. Lo smartphone sarà leggermente più sottile e leggero rispetto al modello precedente, con uno spessore di 11mm quando è chiuso. Il telaio sarà realizzato in titanio e sarà disponibile in tre colori diversi. Non è previsto però un alloggiamento per la S Pen.

Questi errori di pubblicazione hanno offerto ai consumatori uno sguardo in anteprima sui nuovi prodotti. Svelando dettagli che avrebbero dovuto restare segreti fino all’evento Galaxy Unpacked, previsto per metà luglio. Ad ogni modo, l’immagine trapelata ha creato grande fermento. Confermando alcune delle anticipazioni che già circolavano sul web. Samsung dovrà ora gestire le conseguenze di questo incidente e prepararsi per una presentazione ufficiale che non potrà più contare sull’effetto sorpresa.