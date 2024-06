Dopo una lunga attesa ora sappiamo qualcosa di ufficiale in merito il prossimo smartwatch di fascia media di Samsung, l’azienda ha pubblicato sul sito ufficiale la pagina di supporto dello smartwatch, grazie alla quale possiamo evincere qualcosa in più in merito alle caratteristiche tecniche accostate ai render per la stampa in arrivo grazie ai leaker Sudhanshu Ambhore e Arsène Lupin.

Le specifiche di Galaxy Watch FE

I dati in arrivo riguardo lo smartwatch riguardano il modello da 40mm, il quale eredita dai modelli precedenti la cassa di forma circolare caratterizzata da una cornice piuttosto pronunciata, la quale circonderà il display AMOLED da 1,2 pollici, al di sotto del quale troviamo il processore Exynos W920, affiancato da 1,5GB di RAM e 16GB di memoria interna.

Display: Super AMOLED con diagonale da 1,2″ e risoluzione 396×396, AoD

Super AMOLED con diagonale da 1,2″ e risoluzione 396×396, AoD Corpo: alluminio con anello touch

alluminio con anello touch CPU: Exynos W920 dual core 1,18GHz

Exynos W920 dual core 1,18GHz Memoria e storage: 1,5GB di RAM 16GB interna

OS: Wear OS con OneUI Watch 5.0

Wear OS con OneUI Watch 5.0 Compatibile con: Android 11 o superiore (1,5GB di RAM necessario)

Android 11 o superiore (1,5GB di RAM necessario) Altre tecnologie: Fall Detection, SOS, rilevatore stress, ECG, pressione sanguigna, ossigenazione del sangue, Find my Phone, Find my Watch

Connessioni: WiFi 802.11 a/b/g/n dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS

WiFi 802.11 a/b/g/n dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS Presenti microfono, speaker, vibrazione

Sensori inclusi: accelerometro, barometro, analisi impedenza bioelettrica, frequenza cardiaca elettrica, giroscopio, sensore geomagnetico, luminosità, sensore ottico battito cardiaco

accelerometro, barometro, analisi impedenza bioelettrica, frequenza cardiaca elettrica, giroscopio, sensore geomagnetico, luminosità, sensore ottico battito cardiaco Capacità batteria: 247mAh, autonomia 30 ore ricarica magnetica wireless

247mAh, autonomia 30 ore Certificazioni: 5ATM, IP68, MIL-STD-810H

Al netto si tratta di una versione 2024 del Galaxy Watch 4, per specifiche e dimensioni, aggiornato ai software moderni e con una dotazione di sensori decisamente di primissimo livello e senza compromessi.

Samsung sul proprio sito francese fa sapere che se entro il 30 Giugno si dovesse acquistare uno tra Galaxy S24, S24 Plus e Ultra, si riceverà in omaggio un Watch FE, il cui costo unitario però ammonta a 199 euro se decideste di acquistarlo separatamente.