I riferimenti alla nuova famiglia Galaxy Watch 7 diventano sempre più insistenti con il passare dei giorni. Il loro debutto è previsto in occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked e Samsung sembra intenzionata a presentare una versione standard a cui si affiancherà una variante Ultra.

Stando a quanto indicato dagli ultimi report, possiamo scoprire alcuni dettagli in merito alla versione base dello smartwatch. Samsung ha voluto mantenere una certa coerenza con la precedente generazione, mantenendo costante le dimensioni. Ecco, quindi, che il Galaxy Watch 7 avrà dimensioni di 40mm e 44mm.

Dal punto di vista strutturale, il produttore coreano utilizzerà la Armor Aluminum 2 per la cassa. Questa scelta garantirà la massima resistenza e una finitura elegante. La parte superiore sarà protetta da un cristallo zaffiro per una duplice funzione. La resistenza sarà maggiore di quella del vetro, resistendo agilmente a graffi e urti. Tuttavia, il brand ha optato per questa soluzione in quanto il display potrà raggiungere i 2000 nits di luminosità di picco, rendendolo adatto all’utilizzo outdoor.

Samsung si sta preparando a presentare due modelli di Galaxy Watch 7, la versione standard sarà affiancata dalla Ultra

A conferma di questo aspetto c’è la resistenza alle immersioni fino a 5 atmosfere, pari a 50 metri sotto il livello del mare. Immancabile la certificazione IP68 che garantisce resistenza alle infiltrazioni d’acqua e di polvere.

La batteria della variante con cassa da 40mm sarà da 300mAh mentre per il modello da 44mm, Samsung ha optato per una batteria da 425mAh. Le prestazioni dei due Galaxy Watch 7 saranno garantite da un SoC realizzato con processo produttivo a 3nm con 32GB di memoria di sistema.

Passando al Galaxy Watch 7, Samsung utilizzerà le migliori tecnologie per la sua realizzazione. Sarà disponibile un’unica versione da 47mm con case realizzato in titanio. Questa scelta ha consentito di ricevere la certificazione MIL-STD-810H tipica delle componenti militari.

Lo smartwatch sarà utilizzabile fino a 10ATM e le colorazioni disponibili saranno grigio, argento e beige. La batteria da 590mAh garantirà un’ottima autonomia. Completeranno la dotazione un Quick button personalizzabile che si affiancherà ai classici pulsanti.