In casa Samsung si sta progettando l’arrivo non solo di nuovi smartphone, ma anche di nuovi device wearable. Uno di questi, in particolare, sarà il prossimo Samsung Galaxy Watch FE e quest’ultimo è stato il protagonista di nuovi rumors ed indiscrezioni. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il nuovo smartwatch dell’azienda è stato avvistato su alcune nuove immagini renders che ci hanno inoltre rivelato le possibili colorazioni ufficiali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy Watch FE, svelato design e colorazioni da questi nuovi renders

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete alcune immagini renders del prossimo dispositivo wearable di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy Watch FE. Dai nuovi renders appena emersi in rete, possiamo notare come saranno disponibili al debutto almeno tre colorazioni ufficiali.

Una più classica sarà la Black, a cui faranno seguito poi la colorazione Pink e una colorazione Light Blue. Il nuovo smartwatch dell’azienda sarà poi caratterizzata dalla presenza di un quadrante di forma circolare. Ci troveremo di fronte in particolare ad un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a 1.92 pollici e con una risoluzione massima pari a 396 x 396 pixel.

Lo smartwatch sarà poi molto resistente. Avrà la certificazione di impermeabilità IP68 e anche la certificazione di resistenza MIL-STD-810H. Dal punto di vista prestazionale, sembra che l’azienda adotterà il soc Exynos W920 e a supporto dovrebbero essere presenti fino a 16 GB di storage interno e fino a 1.5 GB di memoria RAM. L’autonomia dovrebbe essere affidata infine ad una batteria con una capienza di 247 mah. Non dovrebbe mancare il supporto magnetico per ricaricare lo smartwatch. Sembra che non mancheranno infine svariati sensori per monitorare doversi parametri, come il battito cardiaco.

Ricordiamo che il debutto ufficiale di questo nuovo wearable dovrebbe tenersi ufficialmente il prossimo 10 luglio 2024.