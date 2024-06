Il Computex 2024 è stato un evento ricco di novità da parte di ASUS. Al fine di ampliare la linea di prodotti dedicati al gaming, il produttore ha lanciato anche il router gaming ROG Rapture GT-BE19000.

Questo dispositivo è pensato per supportare attivamente i giocatori e gli utenti in generale, offrendo prestazioni eccezionali. Grazie alla tecnologia WiFi 7 di tipo wire-like, il router è in grado di raggiungere una velocità di connessione fino a 19 Gbps. Per ottenere questi risultati, ASUS ha integrato la tecnologia AFC (Automatic Frequency Coordination) per offrire una potenza maggiore alla connessione WiFi a 6 GHz.

I dispositivi connessi potranno vantare una potenza di trasmissione di picco nettamente maggiore rispetto ai router tradizionali. ASUS indica un incremento totale che raggiunge le 63 volte rispetto ai modelli dotati di tecnologia Low Power Indoors (LPI).

ASUS ROG Rapture GT-BE19000 è il nuovo router da gaming con WiFi 7, ottimizzato con l’Intelligenza Artificiale per garantire le massime prestazioni

Le performance si rivelano adatte per supportare i giochi e lo streaming in altissima qualità, oltre che per l’AI computing di nuova generazione basato sull’interazione con il cloud.

Non manca la possibilità di sfruttare le reti Mesh con la tecnologia ASUS Smart AiMesh. In questo modo, il WiFi 7 Multi-Link sfrutterà l’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la trasmissione e rendere più efficiente il segnale.

Per gli utenti che non volessero utilizzare il WiFi, il nuovo ROG Rapture GT-BE19000 integra due porte ethernet da 10 Gbps e quattro porte da 2,5 Gbps. È presente anche una porta WAN USB che supporta il tethering mobile 4G LTE e 5G. Con le funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale, la AI WAN consente al router di monitorare l’ingresso WAN e scegliere la fonte più performante.

Considerando che la sicurezza online è di primaria importanza, ASUS ha integrato nel router la AiProtection Pro. Sviluppato da Trend Micro, il sistema di sicurezza consente una scansione di sicurezza one-tap e offre il Safe Browsing, potendo contare anche sulle funzionalità VPN.