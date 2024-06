iPhone 13 resta ancora oggi uno smartphone perfettamente in grado di garantire al consumatore un rapporto qualità/prezzo estremamente favorevole, nonostante comunque si tratti di un dispositivo in commercio da praticamente tre anni, questo grazie all’ottima promozione che Amazon è stata in grado di attivare proprio in questi giorni.

Il modello di cui vi parliamo si differenzia da tutti gli altri per la presenza di 128GB di memoria interna, un quantitativo che deve assolutamente essere tenuto in considerazione, proprio perché la ROM, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere altrove, non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD, ma resterà esattamente sempre la stessa.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove vi aspettano i codici sconto Amazon gratis in esclusiva e le nuove offerte speciali.

Apple iPhone 13: il prezzo è ai minimi

E’ arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un Apple iPhone, e perché non puntare direttamente su un modello non propriamente recente, quale è appunto Apple iPhone 13, e proprio per questo motivo molto più economico della concorrenza?. Il prodotto in questione viene commercializzato su Amazon con un esborso finale da sostenere pari a soli 579 euro, sempre ricordandovi che lo sconto applicato corrisponde al 24% del listino di 759 euro. Potete acquistarlo premendo qui.

Dimensionalmente lo smartphone non eccede, infatti può raggiungere 146,7 x 71,5 x 7,65 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 174 grammi. Il display è un Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione massima di 1170 x 2532 pixel, e ben 460ppi, fermo restando che il refresh rate non si schioda da 60Hz. Il comparto fotografico è composto da due sensori differenti, entrambi comunque da 12 megapixel, i quali sono perfettamente in grado di raggiungere una qualità complessiva in linea con le attese e le aspettative per il periodo corrente.