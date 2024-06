Elon Musk ha acquistato un’enorme quantità di chip Nvidia per Tesla. A riportare la notizia è la CNBC dopo aver avuto modo di visionare alcune e–mail interne di Nvidia. Musk aveva rivelato che l’ordine di chip per l’intelligenza artificiale H100 sarebbe stato aumentato. L’idea era di passare a 85.000 unità entro la fine dell’anno. Considerando che precedentemente si parlava di 35.000, la differenza è evidente. Successivamente, in un post, è stata comunicata la spesa di 10miliardi di dollari utilizzati durante l’anno per addestrare l’AI di Tesla. Eppure, sembra che, le e-mail di Nvidia visionate, mostrino una situazione differente.

Elon Musk investe per i chip AI per le sue aziende?

Sembra che i dati che sono stati presentati agli azionisti siano gonfiati. Ciò sarebbe stato fatto per nascondere il passaggio dei chip AI acquistati per Tesla a X e xAI, le altre due società di Musk. In una nota viene riferito che il miliardario darebbe una maggiore attenzione all’implementazione del cluster GPU XH100 in X rispetto a quello di Tesla reindirizzando 12.000 GPU H100 dalla società auto a quella del social media.

Musk, d’altra parte, ha dichiarato che il cambiamento dei chip è dovuto al fatto che l’azienda automobilistica non era in grado di accettare le GPU Nvidia poiché la fabbrica situata ad Austin risulta essere ancora incompleta. Tesla, dunque, non ha un posto dove inviare i dispositivi per poterli attivare. Per questo motivo i chip sono rimasti inutilizzati all’interno di un magazzino.

Inoltre, Musk ha dichiarato che dei 10miliardi di dollari spesi per l’intelligenza artificiale di Tesla, una metà è stata utilizzata per spese interne indirizzate al computer di inferenza AI progettato dall’azienda di auto. Inoltre, nel progetto sono presenti anche i sensori ideati per le vetture del marchio.

In ogni caso è evidente che lo scopo sia quello di far crescere X e xAI. Altrettanto chiaro, allo stesso tempo, sono le difficoltà che riguardano Tesla. Le sue vendite sono in calo e gli azionisti accusano Elon Musk di non essere concentrato su un aumento delle vendite. La preoccupazione principale è quella che il miliardario preferisca dare priorità all’intelligenza artificiale e meno a tutti gli altri progetti delle altre aziende di sua proprietà.