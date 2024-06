Ogni giorno tutti gli utenti del web sono sottoposti a un pericolo costante costituito dai tentativi di truffa online, negli ultimi anni questa tipologia di attacco si è diffusa enormemente sfruttando Internet che ha messo in comunicazione tutti rendendo ogni utente una potenziale vittima, di conseguenza i truffatori hanno aumentato esponenzialmente gli attacchi per massimizzare le possibilità di successo delle loro campagne fraudolente.

Una nuova truffa sta recentemente spopolando in Italia sta colpendo gli utenti tramite la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, stiamo parlando di WhatsApp, quest’ultima è diventata inconsapevole palcoscenico di un tentativo di frode bello e buono, vediamo insieme i dettagli.

Il messaggio truffaldino

Come potete ben vedere la truffa esordisce con un messaggio qualunque al quale in caso di risposta arriveranno altri messaggi che invitano la vittima a procedere seguendo delle istruzioni spinta da un’offerta allettante di guadagno facile, ovviamente si tratta di una proposta fasulla che porterà chi segue tale istruzioni a perdere dati sensibili come i codici di accesso al conto corrente al quale sicuramente i truffatori mirano con avidità, o peggio le vostre info sensibili per procedere ad un furto d’identità bello e buono con danno per la vostra privacy a dir poco incalcolabile.

Ovviamente non seguite le istruzioni presenti all’interno di questi messaggi ed anzi segnalate tutto quanto WhatsApp dopodiché bloccate il numero che vi ha mandato queste comunicazioni, generalmente si tratta di numeri con prefissi esteri relativamente poco comuni, ovviamente non seguite le istruzioni che vi vengono fornite.

Ricordate che l’arma principale per difendersi dalle truffe online è quella di avere occhio scettico e soprattutto di conoscere come funzionano, dal momento che se sapete quello che state leggendo sarete immuni a qualsiasi tipologia di manipolazione fraudolenta pensata per farvi perdere dati importanti inerenti i vostri conti in banca o la vostra persona.