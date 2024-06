Iliad, offerte giugno 2024: le Flash arrivano a 250 GB in 5G

Non poteva esserci compleanno migliore per Iliad che ha deciso di festeggiare il tutto con tre nuove offerte. Nel caso in cui quella già disponibile non dovesse bastare, ne sono state aggiunte delle altre che così garantiscono agli utenti ampia scelta. Il celebre gestore ormai divenuto italiano a tutti gli effetti dal suo primo arrivo nel 2018, vuole stupire.

Farlo con tre soluzioni appartenenti alla famosissima gamma Flash è ancora più semplice. Mai prima d’ora erano state pubblicate tre offerte di questa linea tutte insieme ma a quanto pare è arrivato il momento. Il celebre provider vuole mettere a segno uno dei suoi colpi nei confronti della concorrenza e probabilmente ci riuscirà.

Iliad: sono tornate le offerte di un tempo con una new entry al seguito, ecco le Flash

L’azienda garantisce ai suoi nuovi clienti un apporto di contenuti impressionante, esattamente come dimostra fin da subito la prima offerta, la Flash 200. Questa soluzione, che mensilmente costa solo 9,99 € al mese e per sempre, include tutto al suo interno. Chi la conosce già, sa che ci sono minuti senza limiti verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e 200 giga in rete 5G. Ovviamente c’è un tempo limitato entro il quale la si può sottoscrivere, per cui fate presto.

Lo stesso discorso vale anche per la nuova ed inedita Flash 250, soluzione mobile che non era mai stata vista prima. Questa scadrà più o meno tra 16 giorni e garantisce al suo interno minuti e messaggi illimitati verso ogni numero con 250 giga in 5G. Il prezzo è di soli 11,99 € al mese per sempre e per tutti.

Si termina con un’altra proposta, una di quelle che qualcuno si sentirebbe di biasimare se non fosse che costa pochissimo. La Flash 150 è l’unica delle tre soluzioni che non offre il 5G ma garantisce comunque una rete superveloce con 150 giga in 4G.