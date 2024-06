Iliad: le offerte del sesto compleanno arrivano a 250 GB in 5G

Sarebbe stato complicato per chiunque abbandonare il proprio gestore ma di fronte ad offerte del genere non si può fare altro che valutarlo. Effettivamente le proposte sono eccezionali sotto ogni punto di vista, soprattutto perché Iliad è ormai forte della sua esperienza.

Il gestore che si trova in Italia da sei anni ha messo in cascina tantissima legna per l’inverno e ora che si avvicina l’estate è pronta a sparare le vere bombe. Sono infatti disponibili tre offerte che mai prima d’ora qualcuno aveva potuto valutare insieme. In genere il gestore italiano rende disponibili delle proposte in maniera singola, mentre invece questa volta la famiglia Flash ne include alcune.

Le proposte sono state rese disponibili in occasione del compleanno dell’azienda, la quale dal 2018 domina senza problemi. Basta andare sul sito ufficiale per avere il resoconto della situazione e per poter scegliere la soluzione più congeniale ai propri interessi.

Iliad, queste sono le tre offerte Flash più desiderate di sempre

Per provare a mettere una pietra tombale sulla concorrenza, Iliad ha deciso di venir fuori con tre offerte in occasione del suo sesto compleanno. La gamma Flash si rinnova con l’arrivo di una nuova proposta inedita, ovvero la Flash 250.

Al suo interno gli utenti possono scoprire questa volta tutto ciò che desiderano semplicemente pagando 11,99 € al mese per sempre. Con questa proposta si possono ottenere mensilmente le telefonate senza limiti verso tutti che chiunque vuole, messaggi senza limiti verso tutti e ben 250 giga in 5G.

Le altre due offerte sono state già viste più volte ma tornano ancora per far risparmiare avendo tutto. La Flash 200 costa solo 9,99 € al mese per sempre e arriva a 200 giga in 5G con i soliti minuti e messaggi senza limiti.

La Flash 150 permette invece di avere tutto con 150 giga in 4G al prezzo di soli 7,99 € al mese per sempre.