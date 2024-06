DAZN si trova a dover affrontare sfide significative. Quest’ultime riguardano sia la qualità editoriale del prodotto offerto agli abbonati che la sostenibilità del business nel mercato italiano. Secondo quanto riportato da Italia Oggi, uno dei problemi più urgenti riguarda la mediazione sindacale in corso, avviata dopo una ristrutturazione interna mirata alla riduzione dei costi di gestione.

Federico Casotti, responsabile del settore extra-dirette, lascia la piattaforma dopo 11 anni. A tal proposito, DAZN cercherà di recuperare parte dei contenuti attraverso una partnership con Radio TV Serie A, una collaborazione con la Lega Serie A e RDS. Nonostante tale decisione sembra che l’azienda intenda comunque concentrarsi sugli eventi sportivi, escludendo gran parte, se non tutti, i contenuti di approfondimento non strettamente legati alle partite.

La situazione incerta in cui versa DAZN

Il caso di Casotti non è isolato. Tra i circa 55 volti solitamente presenti sulla piattaforma in molti non sono stati riconfermati come Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Luca Toni. Alessandro Matri, Ciro Ferrara e Giampaolo Pazzini. Fabrizio Corona aveva riportato alcune indiscrezioni che suggerivano un imminente fallimento. Eppure, gli stipendi sono stati sempre pagati regolarmente.

L’azienda ha smentito quanto detto e ha dichiarato di seguire un piano ben delineato. DAZN punta su un’innovazione costante e un’esperienza immersiva.

A partire dalla prossima stagione, la piattaforma baserà le sue attività produttive nel moderno Innovation Hub di NVP a Cologno Monzese (Milano). Qui implementerà particolari tecnologie per realizzare oltre 5.000eventi, tra cui le Olimpiadi, la Serie A e il circuito mondiale femminile di Tennis WTA.

DAZN ha anche registrato un aumento dei ricavi, raggiungendo 3,2miliardi di dollari nel 2023. Inoltre, ha acquisito i diritti per la SerieA fino al 2029. Ciò è possibile grazie ad un accordo con i club italiani e Sky da 900milioni di euro a stagione. L’azienda ha anche annunciato un accordo pluriennale per trasmettere le migliori partite della SuperLega maschile e della Serie A1 femminile di volley, ampliando ulteriormente la sua offerta sportiva.