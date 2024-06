E-bike, la polizia inglese prova un nuovo dispositivo per fermarle

In Inghilterra la polizia sta sperimentando un nuovo stratagemma per rincorrere i fuggitivi tramite le e-bike. il tutto è dovuto a causa del troppo innalzamento dei crimini commessi tramite biciclette elettriche e scooter. Andando più nel dettaglio, utilizzando questi mezzi i fuggitivi possono sfruttare i vantaggi dei veicoli a due ruote all’interno dei centri urbani, muovendosi rapidamente tra marciapiedi ed i pedoni.

Attualmente è in corso di sviluppo un prototipo di dispositivo che mira a disabilitare il motore delle i bike tramite impulsi elettromagnetici. L’azienda che si occupa del progetto è la Defence Science and Technology Lab del Ministero della Difesa inglese. in particolare questi prototipi riescono ad ingannare il sistema che gestisce il sovraccarico di calore nel motore, inducendo esso a spegnersi automaticamente.

Grazie alla fiera tecnologica di Farnborough, gli sviluppatori hanno presentato al mondo questo dispositivo utilizzandolo tramite una linea di tiro utile al funzionamento. In parole povere gli operatori devono riuscire ad avere una linea di tiro pulita, ovvero vedere bene il bersaglio. Purtroppo però ancora non sappiamo se un singolo impulso sia in grado di mantenere il bersaglio “illuminato” per alcuni secondi.

In Inghilterra la polizia sta cercando di fermare i furti delle biciclette elettriche

Ovviamente le forze armate sperano che questo nuovo dispositivo risulti essere innocuo per i dispositivi ambientali, ma soprattutto per gli esseri umani. In particolare il problema nasce quando parliamo di dispositivi pacemaker, perché purtroppo, ancora non abbiamo una certezza che confermi la sicurezza di essi.

Altri importanti problemi che affliggono questi dispositivi sono gli effetti collaterali o le preoccupazioni sulla sicurezza. Questo sistema, anche se è basato solamente su onde radio ed elettromagnetiche, deve ancora superare una serie di prove prima di essere inserito nelle dirette dotazioni della Polizia inglese.

Anche se questo dispositivo sembra essere uscito da un film di fantascienza, la sua personalità, per quanto riguarda la sicurezza urbana, è presa molto sul serio dalle autorità locali, mostrando al mondo quanto queste tecnologie possano essere innovativi e funzionali.