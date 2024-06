Google continua a lavorare su Android 15. Avvicinandosi sempre più alla versione stabile che dovrebbe arrivare entro la fine dell’estate. A due settimane dal rilascio della beta 2.1, è ora disponibile la beta2.2 per gli smartphone Pixel compatibili. Essa include modelli dal Pixel6 al recente Pixel8a. Questo aggiornamento non introduce nuove funzionalità. Ma si concentra principalmente sulla correzione di bug e sull’ottimizzazione del sistema.

Android 15: arrivano le innovazioni

Uno degli aspetti più importanti di questa versione riguarda la funzione “Spazio Privato“. Essa è stata introdotta con Android 15 e permette agli utenti di creare una sezione protetta per applicazioni e dati sensibili. Tutti accessibili tramite un PIN dedicato. Sembra però che alcune persone abbiano segnalato che la creazione di questa funzionalità causava la scomparsa delle icone delle app dalla schermata Home. La beta 2.2 affronta quindi questo problema. Assicurando che le icone rimangano al loro posto anche dopo aver configurato lo “SpazioPrivato”.

Oltre a quelli descritti, l’aggiornamento affronta una serie di altri bug. In particolare, è stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento dei pagamenti tramite NFC . Anche la riproduzione dei video HDR ha ricevuto attenzione. Alcuni utenti avevano riscontrato una fastidiosa macchia verde nei video registrati con la tecnologia HD a 10 bit, ma ora questo inconveniente è stato corretto. In più, anche il problema che impediva l’apertura del riquadro delle app scorrendo verso l’alto è stato risolto.

Sono più stati introdotti anche miglioramenti alla stabilità generale del sistema, dell’interattività e alla connettività. Si tratta di aggiornamenti cumulativi. I quali mirano a rendere Android15 non solo più stabile, ma anche più fluido nell’uso quotidiano. Con un peso di 58 MB, l’aggiornamento è molto più corposo rispetto ai 12MB della beta precedente. Segno dell’importanza delle correzioni apportate. In ogni caso potete verificare le reali potenzialità di questa innovazione in prima persona. Installando direttamente la versione beta sul vostro dispositivo.