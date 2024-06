Uno degli annunci più importanti effettuato da ASUS in occasione del Computex 2024 è certamente il nuovo ROG Zephyrus G16. Il laptop nasce per soddisfare le esigenze di portabilità degli utenti, senza però doversi preoccupare della resistenza.

Il telaio in alluminio sottolinea la finitura premium del dispositivo e le colorazioni Eclipse Gray e Platinum White conferiscono una ulteriore sensazione di un prodotto di altissima qualità. Lo spessore di 1.49 cm conferma la vocazione alla portabilità, così come il peso contenuto ad appena 1,85 kg.

Nonostante il peso ridotto, all’interno del laptop è presente il processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 e la GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop. Si tratta di una combinazione adatta ad affrontare ogni sfida quotidiana, dal gaming alla produttività. Infatti, il ROG Zephyrus G16 si rivela adatto ai giocatori così come ai creatori e ai designer.

ASUS ha rinnovato il proprio laptop ROG Zephyrus G16 introducendo i nuovi processori AMD di ultima generazione

Il display del laptop è un OLED dotato di una risoluzione da 2,5K e refresh rate a 240 Hz. Il pannello ha ottenuto la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 che conferma l’ottimo livello di contrasto con un rapporto di 1.000.000:1. L’immersività è completata dall’audio Hi-Res Audio con pieno supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Un elemento che contraddistingue il device è certamente la barra LED Slash Lighting. La luce posizionata in diagonale sulla scocca posteriore del laptop si può illuminare con una personalizzazione completa della scelta cromatica da parte degli utenti.

Considerando tutte queste caratteristiche, il ROG Zephyrus G16 è un laptop che incarna tutte le più recenti tecnologie che lo rendono una macchina potente e versatile. Che la si utilizzi per lo svago, per giocare o per lavorare, le performance garantiranno un approccio ottimale ad ogni attività. Il peso e le dimensioni contenute, inoltre, permettono di portare il laptop con se per averlo sempre a portata di mano.