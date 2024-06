In occasione del Computex 2024, una delle più importanti manifestazioni dedicate al mondo PC, ASUS ha mostrato al mondo la ROG Ally X. La console portatile nasce come una versione rinnovata e migliorata del precedente modello, con tante novità che faranno felici i gamer.

Rispetto alla versione originale della Ally, la nuova versione è sviluppata sulla base dei feedback raccolti dalla community e per questo può portare l’esperienza di gioco ad un nuovo livello. Il team di ASUS punta a rendere il gaming in mobilità sempre più diffuso e di facile accesso.

La ROG Ally X è caratterizzata da un display da 7 pollici con risoluzione FHD in grado di raggiungere un refresh rate a 120Hz e una luminosità di 500 nit. Il cuore della console è il processore AMD Ryzen Z1 Extreme che garantisce il massimo delle performance.

Realizzato con processo produttivo a 4nm, il processore da 8 core e 16 thread è associato ad una GPU RDNA 3 dalle prestazioni molto interessanti. I giocatori potranno godere di tutte le tecnologie sviluppate da AMD in ambito grafico come la RSR e la FSR AMD Radeon Upscaling per migliorare la qualità visiva dei titoli.

La console è in grado di sviluppare 8,6 Teraflops di potenza di elaborazione, un valore che la rendere perfetta per giocare a tutti i titoli next-gen. La batteria da 80 Wh assicura un’ampia autonomia per divertirsi sia a casa che fuori e godersi i propri titoli preferiti.

I giocatori potranno scegliere la propria piattaforma preferita in quanto sono supportati pienamente Game Pass, Steam, EA App e Epic Games. L’acquisto della console, inoltre, garantisce un bundle con abbonamento di tre mesi a Game Pass e a EA Play.

I doppi altoparlanti frontali con tecnologia Dolby Atmos favoriscono l’immersività e i joystick ridisegnati offrono un feedback migliorato. Il peso complessivo della console è di 678 g ma l’impugnatura è stata ridisegnata per offrire il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco più impegnative.