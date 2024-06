Il produttore tech Xiaomi sembra non essere ancora sazio di smartphone. In questi ultimi giorni, infatti, l’azienda cinese ha aggiunto alla sua line up di smartphone della gamma Redmi 13 un nuovo ulteriore modello. Si tratta in particolare del nuovo Xiaomi Redmi 13, dispositivo che era stato in parte svelato qualche giorno fa da uno store portoghese. Vediamo qui di seguito tutte le sue caratteristiche principali.

Xiaomi presenta ufficialmente il nuovo Xiaomi Redmi 13

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale sul mercato mobile un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Xiaomi Redmi 13, nuovo e forse ultimo modello di questa serie di smartphone. Si tratta di un dispositivo piuttosto interessante e che può vantare alcune caratteristiche di rilievo per questa fascia di prezzo.

Spicca ad esempio in primis la presenza di un sensore fotografico principale da ben 108 MP, ovvero il sensore Samsung ISOCELL HM6. Anche sul fronte il comparto fotografico è stato migliorato rispetto al precedente modello, con la presenza di una selfie camera da 13 MP. Dal punto di vista prestazionale, invece, l’azienda ha scelto di adottare un processore MediaTek.

Si tratta nello specifico del soc MediaTek Helio G88 con tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM e con fino a 256 GB di storage interno. La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.79 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento dello schermo pari a 120Hz. La batteria ha poi una capienza di 5030 mah e dispone del supporto alla ricarica rapida da 33W.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Redmi 13 sarà disponibile all’acquisto in Europa ad un prezzo iniziale di circa 200 euro, mentre le colorazioni disponibili sono Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink e Ocean Blue.