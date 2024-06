Tutti gli utenti ogni giorno corrono il rischio di incappare in un tentativo di truffa online, questi attacchi hanno preso molto piede negli ultimi tempi grazie alla diffusione di Internet che ha collegato letteralmente tutti gli utenti rendendo chiunque una vittima potenziale, i truffatori infatti cercano di raggiungere il maggior numero di utenti possibile dal momento che aumentare gli attacchi aumenta di conseguenza le possibilità di successo.

Per colpire le vittime ovviamente i truffatori sfruttano tutto ciò che a disposizione, SMS o mail e a quanto pare ora anche la chat WhatsApp, sembra infatti che negli ultimi tempi sia entrata in circolazione una nuova truffa in Italia che sfrutta come palcoscenico proprio WhatsApp tramite un messaggio diffuso utilizzando la piattaforma di messaggistica verde, vediamo di cosa si tratta.

Truffa tramite un messaggio

La truffa in questione esordisce con un messaggio da parte di un numero sconosciuto con un prefisso decisamente inusuale, in tutta probabilità l’obiettivo dei truffatori è quello di utilizzare tecniche di ingegneria sociale per indurre la vittima ad abbassare la guardia e seguire così delle indicazioni che la porteranno a perdere dati di primaria importanza, tra questi ultimi risultano i codici di accesso bancari o anche i dati sensibili inerenti la vittima stessa che possono essere utilizzati per reati come furto d’identità o furto di account digitali di vario genere.

Quando ricevete questa tipologia di messaggio generalmente la linea di comportamento migliore da seguire è quella di non rispondere, di eliminare il messaggio e di bloccare il numero che l’ha inviato, in tal modo consentirete a WhatsApp di verificare quanto accaduto e di procedere con tutte le azioni del caso per tutelare i propri utenti.

Prestate sempre attenzione ai messaggi che ricevete e soprattutto restate informati, conoscere le varie truffe in circolazione è la prima linea di difesa da queste ultime.