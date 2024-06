Il televisore 4K di marca Hisense viene commercializzato nel periodo corrente su Amazon ad uno dei prezzi più bassi che effettivamente abbiamo mai visto, una cifra ridottissima che può davvero far sognare i consumatori di avere tra le mani un prodotto di alto livello, senza essere minimamente costretti ad investire cifre troppo elevate.

Il risparmio in questo caso raggiunge davvero livelli estremi, si tratta di un televisore da 43 pollici di diagonale, una misura che a conti fatti potremmo quasi definire standard (codice prodotto 43E77KQ), che promette risoluzione massima possibile in 4K, passando poi per una serie di tecnologie di ottimo livello: HDR 10+, Dolby Vision, compatibilità con DVB-T2, HEVC 10, lativù e Vidaa Voice.

Televisore 4K Hisense al giusto prezzo di vendita

E’ davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un televisore 4K Hisense, proprio in questi giorni la promozione attiva su Amazon permette di ridurre la spesa di molto più denaro di quanto si sia mai visto. Il valore di listino del prodotto in oggetto è di 399 euro, ma per coloro che vorranno risparmiare al massimo, ecco arrivare lo sconto di 100 euro (pari al 25% del listino originario), per una spesa da sostenere pari a soli 299,90 euro. Premete qui per l’acquisto.

Il dispositivo integra naturalmente gli altoparlanti, in questo caso da 14W con supporto Dolby Atmos per una resa del suono decisamente unica nel suo genere, condita con dettagli e nitidezza di livello davvero superiore. Molto interessanti sono le modalità di gioco, con supporto a ALLM e VRR, il che porta ad una frequenza di aggiornamento che può variare tra 48 e 60Hz. Sul telecomando, inoltre, troverete anche un microfono per inviare i comandi vocali da remoto.