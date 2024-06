Uno dei prezzi più bassi che a tutti gli effetti abbiamo mai visto vi attende su Amazon, in questi primi giorni del mese di Giugno, difatti, potrete pensare di acquistare una smart TV di casa LG, andando a pagarla ben 600 euro in meno del listino originario.

Il modello in questione è 65QNED816RE, appartiene giustappunto alla serie QNED81 ed è stato commercializzato nel corso del 2023. Al suo interno trova posto il processore alpha7 gen6, un SoC di altissima qualità con il quale è facile raggiungere prestazioni di ottimo livello generale, ed una buona reattività nella navigazione all’interno del sistema stesso. La tecnologia che gli utenti possono sfruttare è sicuramente di altrettanto livello, potendo fare affidamento su AI Picture Pro, VRR (il frame rate variabile essenziale per i giocatori), Amazon Alexa integrato ed ovviamente lo store tramite il quale installare tutte le migliori applicazioni di streaming.

Smart TV LG: il prezzo è folle oggi

Una smart TV non costa più tantissimo come in passato, ma risulta essere decisamente più economica ed alla portata di ogni singolo consumatore. In questi giorni è possibile pensare di acquistare il modello di casa LG con uno sconto addirittura di 600 euro, infatti il listino sarebbe stato di 1499 euro, ed oggi la spesa è invece stata ridotta a soli 858,99 euro (con un risparmio del 43%). Collegatevi qui per l’acquisto.

Il modello indicato nell’articolo presenta una diagonale di 65 pollici, una delle più grandi per uso domestico, con connettore HDMI 2.1 e supporto VRR. Ciò sta a significare che il frame rate può essere variato, riuscendo così ad adattarsi alle dirette esigenze del giocatore, risultando una caratteristica fondamentale per tutti gli amanti del gaming. Per maggiori dettagli ed informazioni vi invitiamo a collegarvi al link inserito poco sopra.