Truffa phishing, attenzione al messaggio: così vi rubano soldi e dati

Ancora una volta un’e-mail ha turbato la quiete degli utenti diffondendo una truffa. Si tratta di un messaggio particolare che finge un interesse da parte di una donna nei confronti della vittima.

Purtroppo e-mail di questo genere capitano tutti i giorni di fronte agli utenti e questa è solo l’ennesima volta. Bisogna tenerle alla larga, evitando di cliccare sui link presenti al loro interno e soprattutto avvisando le persone che si conoscono.

Truffa incredibile ancora una volta contro gli utenti, ecco il testo da tenere sotto controllo

“Cosa ne pensi del sesso senza impegno?

Per me è normale, non c’è niente di male.

Sto cercando un partner sessuale permanente che mi soddisfi nell’amore.

Se non ti dispiace, allora ignora il mio post.

E se ti stai chiedendo chi sono e che aspetto ho.

Aspetterò la notifica nel mio profilo: Lovery_Kasey_303

Aggiungimi come amico e scrivimi che lo vuoi con me!

Ti aspetterò!

Con affetto, Kasey”.

Ci sono svariate opzioni per identificare un messaggio di questo genere, come ad esempio leggere il testo attentamente. Tornando al messaggio infatti si vede chiaramente che si tratta di un testo scritto molto male in italiano, per cui non attribuibile ad un sito verificato. Già da qui dunque si dovrebbe desistere evitando di andare a fondo. Un altro aspetto molto importante che potrebbe contribuire ad identificare la truffa è sicuramente l’indirizzo e-mail. Questo infatti include nel suo dominio delle lettere messe lì a caso, tipico segnale di un indirizzo creato per una truffa.

Ovviamente il consiglio è quello di eliminare questi messaggi per non farli girare e nel caso segnalare il tutto alla polizia postale. Purtroppo non è la prima volta che accade qualcosa del genere ed è per questo motivo che bisogna tenere la guardia molto alta, così da evitare problematiche di ogni tipo. Nel caso in cui foste cascati già nella truffa inserendo una delle vostre carte di credito, provvedete subito a bloccarla.