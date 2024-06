La Volkswagen Golf di sesta generazione fece il suo debutto nel 2009, ormai parecchi anni fa, portando sulla strada diverse innovazioni e miglioramenti notevoli. Tra le varianti più discusse c’era la VR-6, equipaggiata con un motore da 3,2 litri derivato dalla Golf R32 di quinta generazione. Tuttavia, oltre alla versione standard, esisteva una versione modificata, ed era quella che rimase più impressa nei cuori degli appassionati.

La versione standard della Volkswagen Golf VR-6 erogava 247 cavalli, un valore già considerevole per una hatchback. C’era però la versione rielaborata, poco conosciuta, che portava la potenza a un livello completamente nuovo. L’auto arrivava ai 463 cavalli ed aveva una coppia di 520 Nm. La società porto l’auto a questa velocità grazie ad un lavoro elaborato con aggiornamenti tecnici precisi, come l’installazione di un turbocompressore Garret GT35.

Le Volkswagen Golf con i motori più potenti mai creati

Oltre al potente motore, la Volkswagen Golf Mk6 VR-6 modificata aveva altre componenti di altissimo livello. Il sistema frenante, ad esempio, era lo stesso che molti conoscevano per la sua presenza sull’Audi RS6, ed assicurava una perfetta frenata. I cerchi da 19 pollici e il kit di sospensioni Bilstein B16 contribuivano a migliorare la stabilità su strada del veicolo, anche quando si raggiungevano le più alte velocità. Gli interni non erano da meno. Erano rifiniti in Alcantara, con una plancia rivestita in pelle e con cuciture decorative a contrasto. Nell’insieme presentavano un ambiente di puro lusso e sportività. La Volkswagen Golf Mk6 VR-6 modificata aveva poi un sistema di trazione integrale e di un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti.

La Volkswagen purtroppo non ha mai rilasciato dati ufficiali sulle prestazioni di questo prototipo e restò tale, solo un prototipo. Si dice anche che il peso fosse relativamente basso, di circa 1.360 kg. La Volkswagen dichiarò anche che il prototipo poteva raggiungere una velocità massima di oltre 250 km/h. L’azienda ha continuato poi a esplorare le potenzialità della Golf. La Volkswagen Golf Design Vision GTI del 2013 e la Golf GTI Supersport Vision Gran Turismo del 2015 furono infatti entrambe equipaggiate con motori VR-6 che superavano addirittura i 500 cavalli. Il motore più potente mai montato su una Golf, tuttavia, si trovava però nella GTI W12-650 e toccava la bellezza di 641 cavalli. Un vero e proprio mostro su quattro ruote.