Volkswagen Golf GTI Clubsport: prestazioni potenti e stile sportivo

Volkswagen Golf GT ha deciso di alzare l’asticella delle prestazioni delle sue vetture presentando la Golf GTI Clubsport da 300 CV. La nuova versione non è che la dimostrazione ulteriore dell’evoluzione della sportività e della potenza che hanno reso la Golf GTI un’icona tra le hot hatch.

La nuova Golf GTI Clubsport possiede un favoloso motore 2.0 TSI che, grazie a una serie di modifiche interne intelligenti come la gestione avanzata e l’aumento della pressione di sovralimentazione, riesce a raggiungere i 300 CV, potenza che la rende diversa da tutte le versioni precedenti presentate da Volkswagen. Esso si va ad unire al cambio DSG a 7 marce, permette alla Clubsport di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi. In tal modo l’auto supera le già impressionanti performance della GTI standard che invece impiega 5,9 secondi. La velocità massima, limitata in maniera elettrica a 250 km/h, può essere ulteriormente aumentata a 267 km/h, basta aggiungere il pacchetto optional Race.

Una nuova Volkswagen Golf pronta a correre

La Clubsport è progettata per regalare sensazioni e prestazioni da gara su pista. Dal design si nota la sua sportività, con un telaio basato su un asse anteriore MacPherson e un asse posteriore a quattro bracci. Entrambe le versioni, GTI e GTI Clubsport, presentano poi un controllo ESC personalizzabile che dona a chi la guida l’opportunità di adattare la regolazione all’uso in pista. La Volkswagen ha anche potenziato il sistema frenante per la Clubsport, aggiungendo dischi da 18 pollici che garantiscono una frenata eccezionalmente sicura anche nelle condizioni più estreme.

Esteticamente, la Golf GTI Clubsport mantiene le linee sportive e aggressive che abbiamo visto nella GTI, ma con alcuni dettagli distintivi che ne enfatizzano il carattere cattivo. Internamente, il comfort e la qualità dei materiali restano ai massimi livelli. La Volkswagen ha sedili sportivi, un volante multifunzione ed una plancia avanzata che ha integrate tutte le funzionalità necessarie per un’esperienza di guida esaltante. Non resta ora che attendere l’annuncio ufficiale del prezzo per il mercato italiano di questa straordinaria versione della Golf GTI.