Alfa Romeo: in arrivo un nuovo modello nel 2027, ma quale?

Alfa Romeo è alle prese con una decisione importantissima che definirà il suo intero futuro e la produzione delle proprie auto. Entro la fine del 2024, il brand dovrà scegliere quale sarà il quinto modello che si aggiungerà alla sua offerta. Due opzioni sono ora papabili. Si parla in particolare di un grande SUV di segmento E o una berlina compatta di segmento C. In base a come la società sceglierà di proseguire con la propria strategia, così andrà a muoversi nel futuro.

L’amministratore delegato di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha espresso il suo parere sulle possibilità da intraprendere in un’intervista effettuata qualche giorno fa. Nel caso in cui l’Alfa Romeo opti per il SUV, questo verrebbe lanciato nel 2027 e diverrebbe un competitor di auto di lusso come la Porsche Cayenne. Il modello sarebbe il quarto SUV per l’azienda che possiede già la Stelvio, la Tonale e la Junior. Avrà un motore full electric, costruito sulla piattaforma Large di Stellantis. Essa, dalle notizie diffuso, pare sia la stessa della Stelvio e della Giulia che verranno lanciate nei prossimi due anni.

L’Alfa Romeo valuta diverse alternative: quando avremo delle risposte?

D’altra parte, l’alternativa alla berlina compatta segmento C andrebbe ad essere l’erede della Giulietta. La scelta di questo modello permetterebbe ad Alfa Romeo di produrre così più tipologie di vetture, comprendendo una compatta, una berlina, un SUV di segmento C e un SUV di segmento D.

Jean-Philippe Imparato ha spiegato che l’intento è quello di porre il grande SUV in un mercato globale, mentre la berline dalle dimensioni compatte sarebbe destinata solo ad un pubblico unicamente europeo, concentrandosi in modo particolare sul nostro Paese. La società prenderà la decisione finale in base anche dalle analisi che mostreranno un possibile profitto. Se le condizioni di mercato resteranno favorevoli come lo sono ora, allora è probabile che l’Alfa Romeo potrebbe puntare sul SUV di grandi dimensioni piuttosto che sugli altri modelli. La scelta definitiva sarà annunciata entro la fine del 2024 ed essa determinerà la direzione futura del marchio e il suo posizionamento.