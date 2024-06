La SU7 di Xiaomi è recentemente entrata ufficialmente nella classifica AnTuTu Auto. Quest’ultimo è un andamento del benchmark relativo ai sistemi di infotelematica presenti sulle vetture moderne. Lo scopo di AnTuTu Auto è quello di portare il sistema di valutazione applicato sugli smartphone, anche sulle automobili. In questo modo sarà possibile fornire una valutazione rappresentativa delle prestazioni del sistema presente a bordo della vettura. La classifica presentata questo mese ha sorpreso tutti. Per la prima volta è presente anche la Xiaomi SU7 che si è posizionata al quarto posto con 957mila punti.

Xiaomi appare per la prima volta nella classifica AnTuTu Auto

È interessante notare che le prime cinque automobili presenti in classifica utilizzano tutte un sistema di infotainment basato sullo Snapdragon 8295. A differenziarle sono i diversi quantitativi di RAM e lo spazio di archiviazione. È dunque probabile che siano proprio tali dettagli a determinare concretamente l’ordine della classifica.

Riguardo la nuova vettura Xiaomi, AnTuTu ha dedicato a quest’ultima una scheda tecnica in cui vengono mostrati i punteggi ottenuti nelle diverse categorie. Nel dettaglio la GPU ha ottenuto 357.776 punti, l’interfaccia utente 173.783punti, le memorie128.910punti ed infine la CPU ha ottenuto 297.364punti.

Come è ormai noto, la nuova SU7 ha raggiunto un grande successo. Si tratta di una berlina da 4.997 mm di lunghezza, 1.455 mm di altezza e 1.963 mm di larghezza. L’auto viene presentata in diverse versioni. Tra queste c’è quella base, la Max e la Pro. In particolare, quest’ultima è quella che promette ai suoi utenti un’autonomia maggiore. Si parla di 830Km nel ciclo cinese CLTC. Ciò è possibile per un accumulatore CATL da 94,3 kWh. Inoltre, la SU7 di Xiaomi va da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

Lei Jun, CEO dell’azienda ha dichiarato che le vendite della vettura sono risultate superiori a quelle attese. Considerando tale scenario, ora l’azienda punta ad un obiettivo davvero considerevole. Ovvero intende chiudere l’anno con ben 100mila vetture vendute.