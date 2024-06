Un giorno che ha segnato una svolta nell’universo dell’intrattenimento italiano: il 3 giugno è stato testimone del debutto di Sky Stream, il nuovo e atteso TV Box di Sky. Questo dispositivo è molto più di un semplice decoder: è una porta d’accesso privilegiata a un mondo di contenuti, che spaziano dalle emozioni del live streaming ai piaceri della visione on demand, passando per le offerte delle principali piattaforme di streaming e i canali in chiaro. Un’unica interfaccia, infinite possibilità di divertimento.

Sky Stream e la sua fantastica offerta

E dove trovare questo gioiello dell’intrattenimento? Sul sito ufficiale di Sky, nei negozi Sky o semplicemente chiamando il numero 141, insieme all’acquisto di un’offerta Sky TV. E il prezzo? Una vera sorpresa: in promozione, il costo di attivazione è di soli 19 euro, anziché i consueti 99 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per entrare nel futuro dell’intrattenimento domestico.

Ma le sorprese non finiscono qui. Una volta completato l’ordine, Sky Stream viene recapitato direttamente a casa entro 72 ore, senza il minimo disagio per l’utente. E l’installazione? Un gioco da ragazzi. Non servono tecnici specializzati: basta collegare il dispositivo alla presa di corrente e alla TV tramite un cavo HDMI, e poi alla rete Internet via WiFi o Ethernet. In pochi minuti, si è pronti a immergersi nel mondo dell’intrattenimento digitale.

Sky Stream è progettato per essere accessibile a tutti. Compatibile con tutti gli operatori e con una richiesta minima di velocità di connessione di soli 10 Mbps, si adatta alle esigenze di ogni utente. E non solo: il dispositivo è in grado di utilizzare anche l’antenna terrestre e supporta lo standard 4K, garantendo così una qualità dell’immagine senza precedenti su TV compatibili. In più, con Sky Ultra HD (a pagamento), gli utenti potranno godere della visione in 4K HDR.

Accesso gratuito a Sky Go

Gli utenti avranno anche accesso gratuito a Sky Go, per guardare i propri programmi preferiti su smartphone, tablet e PC, e a Sky Primafila, per una selezione di contenuti esclusivi. Insomma, con Sky Stream, l’intrattenimento non ha limiti.