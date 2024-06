A partire dal 1° giugno 2024, Sky ha ufficialmente comunicato le nuove tariffe per i pacchetti Sport e Calcio. Esse sono in linea con il rinnovamento delle offerte SkySmart e SkyOpen, e con un rilevante aggiornamento dei diritti televisivi. Tra le novità più rilevanti, la piattaforma ha confermato che per i prossimi tre anni trasmetterà importanti competizioni. Tra cui la UEFA Champions League, l’ Europa-League e la Conference-League. Ma anche tre partite settimanali di Serie A, la Premier-League, i principali tornei di tennis, la Formula 1, la MotoGP e i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Da non dimenticare poi i 10 canali Eurosport dedicati, e UEFAEuro 2024.

Con il nuovo assetto tariffario, gli abbonati al pacchetto Smart vedranno il costo di SkySport salire a 22,90€ al mese, con un incremento di 6,90 euro rispetto al prezzo precedente. Il piano SkyCalcio, invece, passerà da 5 a 8€, con un aumento di 3€. Mentre per i clienti con l’offerta Open, il pacchetto Sport avrà un costo di 26,9€ al mese, invece quello Calcio sarà disponibile a 8€ mensili. Un aspetto vantaggioso delle offerte SkySmart è la possibilità di beneficiare di uno sconto per un periodo di 18 mesi, insieme alla facoltà di rinnovare alle stesse condizioni al termine del periodo promozionale.

Sky: le modifiche tariffarie non finiscono qui

Per gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky TV prima del 3 febbraio 2024, è previsto un aumento di 2,99€ al mese per il pacchetto SkyCalcio, portandolo a 7,99€ mensili. Stesso prezzo anche per la versione Sport, la quale arriverà a costare 23,19€ al mese. Questi cambiamenti sono parte di una strategia più ampia della rinomata piattaforma streaming. La quale si pone l’obiettivo di rafforzare la sua posizione come leader nei servizi televisivi premium. Attraverso l’offerta di una vasta selezione di contenuti sportivi di altissimo livello. Ma soprattutto potendo contare sempre su una copertura esclusiva per ogni tipo di evento, internazionale e nazionale.

L’aggiornamento delle tariffe riflette anche l’investimento dell’azienda in nuovi diritti televisivi e la sua capacità di fornire una programmazione sportiva sempre più ricca e variegata. Insomma, gli abbonati possono aspettarsi un’esperienza televisiva potenziata, con una promo ricca di contenuti, soprattutto a livello sportivo. Così da garantire che Sky resti il punto di riferimento per gli appassionati dello Sport.