Gli annunci di ASUS in occasione del Computex 2024 hanno riguardato tutti i settori in cui il brand è attivo. Il brand ha voluto presentare una serie di accessori e periferiche pensate per il mondo del gaming in grado di migliorare le performance e la produttività. Dopo la nuova console ROG Ally X e le periferiche Extreme, ecco arrivare anche le nuove cuffie e accessori di vario tipo.

ROG Delta II

Le cuffie ROG Delta II nascono per immergere completamente gli utenti nel gioco. Attraverso un suono cristallino sarò possibile vivere un’esperienza sonora completamente inedita, in grado di migliorare l’approccio al titolo.

Grazie ad un driver da 50 mm caratterizzato da un diaframma placcato in titanio, il suono sarà sempre bilanciato e fedele. Si tratta di una soluzione adatta sia per giocare ma anche per ascoltare musica in un modo tutto nuovo. Non manca anche un microfono a banda ultralarga da 10 mm per poter comunicare con i propri amici durante le sessioni multiplayer.

La connettività tri-mode permette di utilizzare le cuffie sia in modalità cablata che wireless senza perdita di qualità. Inoltre, la batteria integrata permette fino a 110 ore di utilizzo prima di doverle ricaricare.

ASUS ha svelato tantissime novità al Computex 2024, tra cui alcuni degli accessori essenziali per i gamer e gli appassionati

Sedia ROG Destrier Core e zaino Archer ErgoAir

ASUS ha ampliato la gamma di accessori ROG pensati per i gamer. La sedia ROG Destrier Core Ergo Gaming si basa su un design futuristico che andrà ad ampliare le build degli appassionati. Trattandosi di una sedia ergonomica, il brand ha puntato sul massimo supporto e sul comfort ottimale per tutti coloro che la utilizzeranno. Le possibilità di regolazione sono elevate, al fine di adattarsi al meglio ai gamer. Costruita con materiali resistenti e traspiranti, la sedia è adatta per le lunghe sessioni.

Per portare la propria passione sempre con se, arriva anche lo zaino da gioco ROG Archer ErgoAir. Caratterizzato da una capacità di 40 litri, può trasportare un computer portatile nell’alloggiamento dedicato e tutta l’attrezzatura da gioco. ASUS lo ha realizzato per essere comodo da indossare e, al tempo stesso, spazioso e capiente.

Caricabatterie ROG 140W USB-C GaN charger

Un gadget fondamentale per i gamer moderni è il caricabatterie ROG 140W USB-C GaN Charger. Pensato per alimentare la ROG Ally X, sarà venduto anche separatamente per caricare i device come gli smartphone e i laptop della serie ROG.

ASUS lo ha sviluppato basandosi sulla tecnologia al nitruro di gallio (GaN) che offre prestazioni superiori rispetto alle soluzioni tradizionali. La possibilità di ricarica è completa, grazie alle tre porte Type-C e una Type-A che supportano fino a 140 W. Il caricabatterie è compatibile con tutte le tecnologie più recenti come PD3.1, QC4.0 e PD PPS.