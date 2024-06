Onyx BOOX Go: la nuova serie di dispositivi ePaper

Onyx International ha oggi lanciato la nuova serie BOOX Go, dispositivi con display ePaper il cui è obiettivo è quello di offrire una esperienza di lettura, e di scrittura di note, sia a casa che in movimento, nell’idea comunque di riuscire a migliorare l’esperienza utente con un design semplice ed elegante. All’interno della serie si possono trovare due modelli: BOOX Go Color 7 e BOOX Go 10.3.

BOOX Go Color 7 – la lettura è a colori

BOOX Go Color 7 è un lettore e-book portatile dotato di uno schermo a colori Kaleido 3 ad alta definizione, una tecnologia esclusiva e proprietaria di BOOX, con sistema operativo Android 12, e la possibilità di installare un elevato numero di applicazioni, data la presenza di Google Play Store integrato. La configurazione si completa con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, che risulta essere espandibile tramite microSD, così da avere la possibilità di incrementarla ulteriormente senza troppe difficoltà.

Tra le funzioni più interessanti notiamo la rotazione automatica dello schermo, con tasti fisici per una gestione dell’esperienza ancora più confortevole. La batteria, infine, è un componente da 2300mAh, con completa resistenza all’acqua. BOOX Go Color 7 è disponibile ad un prezzo di 279 euro, con acquisto effettuabili su Amazon e sul sito ufficiale.

BOOX Go 10.3 – il più sottile

BOOX Go 10.3 è dotato di un display E Ink Carta 1200 ad altissima definizione, ha una diagonale di 10,3 pollici e raggiunge fino a 300ppi, così da ottenere una chiarezza a dir poco cristallina, con immagine nitide e la possibilità di leggere senza problemi anche sotto la luce solare diretta.

Lo spessore è di soli 4,6 millimetri, diventando sin da subito il più sottile di sempre, migliorando oltretutto la portabilità e l’usabilità in movimento. Il processore è un octa-core da 2,4GHz, con anche 4GB di RAM e sistema operativo Android 12, che presenta a sua volta Google Play Store integrato, per l’installazione di un buon numero di applicazioni.

BOOX Go 10.3 è disponibile all’acquisto, come il precedente, sia su Amazon che sul sito ufficiale, ad un prezzo di listino di 419,99 euro.