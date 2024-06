Vodafone: cosa offrono le 2 Silver che partono da 7 euro

I tempi migliori nel mondo della telefonia sembravano essere andati per alcune aziende, ma tutto d’un tratto ecco che sono ritornati. Il miglior provider in assoluto al momento è quello che l’utente sta per scegliere, siccome ormai tutti si equivalgono. Non c’è infatti un’azienda che detiene la leadership, contrariamente a quanto accadeva qualche anno fa, anche se qualcuno sta cercando di riprendere in mano le redini del gioco. Vodafone è il chiaro esempio di tutto questo lo dimostra continuamente con le sue offerte mobili dell’ultimo periodo.

L’azienda ha messo in gioco tutte le sue facoltà al punto di riuscire a tenere a bada anche i gestori virtuali. Dopo quanto visto a fine 2023, il 2024 si è dimostrato un anno d’oro fino ad oggi per Vodafone che infatti replica le sue migliori offerte proprio adesso. Stando a quanto riportato, sono ancora disponibili le due soluzioni della gamma Silver, probabilmente le migliori in circolazione. La loro prerogativa è sicuramente quella di riuscire a battere ogni record stabilito in termini di abbondanza dei contenuti e di convenienza dei prezzi. Ovviamente non tutti possono approfittare di questo periodo promozionale, in quanto Vodafone destina a queste soluzioni mobili solo ad alcune persone.

Lo scopo come sempre è quello di mettere in grande difficoltà la concorrenza, ormai rappresentata soprattutto da Iliad e dai gestori virtuali.

Vodafone: queste sono le due offerte migliori del momento, ecco i contenuti

Le due offerte migliori si chiamano Silver e partono da soli 7,99 € al mese. La prima consente di avere mensilmente minuti senza limiti e 200 messaggi con 100 giga in 4G. La seconda, da 9,99 € al mese, garantisce gli stessi minuti e messaggi ma con una quantità di 150 giga in 4G.

Chi vuole 50 giga in più deve solo attivare SmartPay e potrà ottenerli gratis sulla sua offerta ogni mese senza costi aggiuntivi. Provare per credere.