In quest’ultimo periodo il noto operatore telefonico virtuale Very Mobile ha reso disponibili all’attivazione tantissime super offerte di rete mobile. Due delle offerte più sorprendenti del momento sono state però quelle enominate Very Esclusiva 4,99 Promo Flash! e Very Esclusiva 4,99 Promo Flash! XL. Entrambe le offerte sarebbero dovute terminare a fine maggio 2024, ma l’operatore sembra che abbia deciso di prorogarne ulteriormente la loro disponibilità. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, proroga per le sue super offerte mobile Very Esclusiva

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità di due sue super offerte di rete mobile davvero eccezionali. Come già accennato in apertura, si tratta di due offerte della nuova gamma Very Esclusiva. La disponibilità di queste due offerte sarebbe dovuta terminare lo scorso 31 maggio 2024. Tuttavia, secondo quanto è emerso, ora entrambe le offerte continueranno ad essere disponibili almeno fino al prossimo 13 giugno 2024.

Si tratta quindi di un’ottima occasione per passare al noto operatore telefonico virtuale Very Mobile. Entrambe queste offerte sono infatti piuttosto convenienti e arrivano ad includere ogni mese una grande quantità di giga per navigare. La prima delle due offerte, Very Esclusiva 4,99 Promo Flash include infatti ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Questa offerta ha un costo di 4,99 euro al mese e si potrà richiedere il pagamento con credito residuo. La seconda offerta è Very Esclusiva 4,99 Promo Flash XL. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese una maggiore quantità di giga per navigare pari a ben 150 GB. Nel bundle di questa offerta, gli utenti avranno poi a disposizione sempre minuti di chiamate illimitati ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo di questa offerta sarà sempre pari a 4,99 euro al mese, ma questa volta con metodo di pagamento su ricarica automatica.