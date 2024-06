L’attesa per il prossimo gioiello tecnologico di OnePlus, il Nord 4, raggiunge l’apice. Già sono numerose infatti le indiscrezioni che si stanno diffondendo sull’ atteso successore del Nord3. Con un possibile debutto previsto tra il 15 e il 21 luglio 2024, il Nord4 potrebbe essere la versione globale del già annunciato OnePlusAce 3V. Il quale è stato presentato in Cina lo scorso marzo. L’evoluzione della serie promette di stupire ancora una volta gli appassionati di tecnologia. Ciò grazie al suo mix di specifiche impressionanti e un design accattivante.

Le voci provenienti da fonti affidabili suggeriscono che il OnePlus Nord 4 potrebbe vantare un display AMOLED da 6,74 pollici con una risoluzione cristallina di 2772x1240px. Un refresh rate fino a 120Hz e una luminosità picco di 2150 nit. Insomma ci si aspetta

un’esperienza visiva senza precedenti.

OnePlus Nord 4: uno sguardo più tecnico

Alimentato dalla potente piattaforma Snapdragon 7+ Gen 3, il Nord 4 promette prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. Dalla navigazione multitasking all’esecuzione di giochi graficamente intensi. Con opzioni di memoria fino a 12GB di RAM e 256GB di storage. Gli utenti avranno infatti un ampio spazio per le loro app, i file e i contenuti multimediali preferiti.

Oltre alle specifiche impressionanti, il OnePlus Nord4 si distinguerà per le sue capacità fotografiche avanzate. Dotato di una doppia fotocamera posteriore da 50MP per il sensore principale e 8MP per l’ultra grandangolare. Così da poter catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi scenario. La batteria da 5500mAh promette una durata eccezionale. Supportata da una ricarica rapida da 100W che consentirà di restare connessi e operativi per tutto il giorno con una sola carica. Il suo prezzo è stimato intorno ai 330€ per il mercato indiano. Per quanto riguarda quello europeo non abbiamo ancora informazioni rilevanti. Insomma questo eccezionale dispositivo si presenta come un’opzione allettante per tutti coloro che cercano prestazioni premium senza dover spendere necessariamente una fortuna.