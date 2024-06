Truffa: il messaggio di una ragazza frega gli utenti e svuota i conti

Ancora una truffa e ancora tante vittime: questo è quello che sta accadendo con una mail che gira da giorni. Purtroppo agli utenti viene fatto credere qualcosa che non esiste, sfruttando proprio la tecnica del phishing.

La truffa architettata in questo modo riesce a fare breccia nelle difese di qualsiasi utente, soprattutto in quelle di colui che usa realmente dei siti di incontri. Capita infatti molto spesso di ritrovarsi al cospetto di persone che sono iscritte a siti di questo genere ed è per tale motivo che si fidano e cliccano sui link.

La truffa è così: ecco il testo che mette in difficoltà gli utenti ogni giorno

“Lo vedi? La mia vita vuole qualcosa di nuovo così tanto che sta perdendo solo pensando al tuo amore!

Ho visto un video qui in cui un uomo si iscrive al sito di incontri preferito. Ora voglio lo stesso!

Immagino il tuo amore che si chiude e si apre dentro il mio cuore. Mi sembra di poterlo affrontare molte volte. Proviamo?

A causa di questi sentimenti, voglio conoscerti! Sei d’accordo?

Ecco il mio profilo aperto per contattare Dottie_babie, trovami per nickname e dimmi dove mi aspetterai!

Non vedo l’ora del tuo arrivo!“.

Proprio aprendo i collegamenti che noi abbiamo provveduto ad eliminare appositamente, comincia la truffa vera e propria. Si apre infatti un modulo da compilare con il quale l’utente crede di iscriversi al sito di incontri necessario per conoscere la ragazza del messaggio. In realtà quel form non serve altro che per rubare i dati alle persone, che spesso si spingono anche oltre. Siccome c’è un’opzione con la quale i malviventi fingono di concedere un abbonamento premium, i poveri malcapitati inseriscono anche i dati delle carte di credito. È proprio in questo modo che avvengono delle clonazioni che spesso fanno diventare la questione molto più pericolosa.