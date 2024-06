Kena Mobile: un mese GRATIS e 300 GB con la promo migliore

Tra i gestori che si stanno affermando di più nel panorama della telefonia mobile e non può fare altro che confermarsi anche il nome di Kena Mobile. Sono state lanciate diverse offerte ultimamente ma questo periodo promozionale di giugno sta addestrando molto interesse anche negli utenti più restii.

Sono disponibili infatti più soluzioni sul sito ufficiale con una che costa 5,99 € al mese ma a partire dal secondo in poi.

Kena Mobile, l’offerta che arriva fino a 300 giga al mese con 5,99 € per sempre

Di vantaggi Kena Mobile ne offre talmente tanti che spesso capita di dimenticarseli. Il gestore mobile di tipo virtuale che fa capo a TIM, vuole in questo caso sbaragliare la concorrenza a colpi di tanti contenuti e di gran convenienza. Lo dimostra proprio la nuova offerta, quella presente in bella mostra sul sito ufficiale nella parte alta non appena lo si apre.

Basta infatti aprire il portale del provider virtuale per capire di che pasta è fatto e quanto è interessante l’ultima soluzione. Kena Mobile permette a tutti di portare a casa un’offerta che garantisce mensilmente minuti senza limiti verso tutti, 200 messaggi verso tutti e 200 giga in 4G per navigare in Internet tutti i mesi.

A tutto ciò si aggiungono ulteriori 100 giga in regalo nel momento in cui l’offerta viene attribuito il servizio di ricarica automatica. In breve i 200 giga disponibili possono diventare 300 con un servizio che non fa altro che agevolare il processo di ricarica. Un altro grande aspetto che non può passare certamente inosservato è quello che riguarda il prezzo mensile: Kena Mobile consente infatti di poter pagare 5,99 € al mese ma solo dal secondo mese in poi. Il primo infatti viene offerto totalmente gratis.

A poter sottoscrivere questa offerta non sono di certo tutti gli utenti. Solo chi proviene da Iliad, Tiscali, Fastweb, Poste, Lyca e dagli altri gestori virtuali può procedere alla sottoscrizione.