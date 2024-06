Xiaomi ha ufficialmente svelato il Redmi 134G. Il successore del popolare Redmi 12, presentato esattamente un anno fa. Il nuovo dispositivo si inserisce nella fascia dei telefoni economici. Mantenendo molte delle caratteristiche che hanno fatto apprezzare il suo predecessore. Dispone però di alcune rilevanti migliorie. Ancora una volta, si tratta della variante solo 4G. Mentre per il modello 5G non ci sono ancora notizie ufficiali. Il design del Redmi134G resta fedele a quello del 12. Pur presentando lievi cambiamenti estetici e aggiornamenti tecnici moderati.

Lo smartphone sfoggia un ampio schermo LCD IPS da 6,79 pollici. Insieme ad una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel e una densità di 396ppi. La frequenza di aggiornamento del display arriva fino a 90Hz. Un dettaglio che garantisce una buona fluidità nella visualizzazione dei contenuti. Ma senza spingere troppo sui limiti tecnologici per mantenere il prezzo contenuto. Un suo punto di forza è la fotocamera posteriore principale da ben 108MP. Quest’ ultima rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai 64MP prevede. A supportarla troviamo un sensore di profondità da 2MP, mentre quella frontale è da 13MP.

Redmi 13 4G: caratteristiche tecniche e strutturali

Il cuore del Redmi 13 4G è il MediaTek Helio G91 Ultra, un processore di cui finora si è parlato ancora poco. Anche se si presume mantenga molte caratteristiche del G91 standard, con una CPU octa-core e una GPU Mali-G52 MC2. Questo SoC dovrebbe supportare fino a 108 MP per le fotocamere. Cosa che spiegherebbe l’upgrade rispetto al modello di prima. È disponibile in due varianti di memoria. La prima con 6GB di RAM con 128GB di storage. La seconda con 8GB di RAM con 256GB. Entrambe espandibili tramite microSD a 1TB.

La batteria ha una capacità di 5030mAh e supporta la ricarica rapida a 33watt. Garantendo una buona autonomia e tempi di ricarica ridotti. Le dimensioni del telefono sono di 168,6 x 76,3 x 8,2mm. Il suo peso è di 199g. Tra le altre caratteristiche troviamo le dual SIM. Una connettività in 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou e una porta USB-C. Non è presente il supporto NFC. Il cellulare sarà poi disponibile in tre colori, azzurro, rosa e nero, da scegliere a seconda delle proprie preferenze.

In Portogallo, il Redmi viene venduto a un prezzo di 199,99€ per la versione con 6GB. Mentre a 229,99€ per quella con 8GB. Al momento, non ci sono informazioni riguardo una possibile commercializzazione in Italia. Ma è probabile che il prezzo del dispositivo scenda rapidamente, seguendo la tendenza osservata con il Redmi12.