Lo scorso 25 maggio, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono diventati operativi i nuovi incentivi auto 2024. Tuttavia, per chi sperava in novità per le moto a benzina, la situazione è rimasta invariata: gli incentivi sono riservati esclusivamente ai veicoli elettrici. Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) ha ribadito questo punto, dopo che alcune testate avevano erroneamente riportato la disponibilità di nuovi fondi anche per i motocicli termici.

Gli incentivi per i veicoli termici sono finiti

Con una nota stampa, Confindustria ANCMA ha chiarito: “I fondi dedicati alle moto con motore endotermico menzionati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso, sono quelli già messi a disposizione all’inizio del 2024 e consumati nel giro di poche ore lo scorso gennaio. Rimane invece confermata la disponibilità degli stanziamenti per ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici”.

In sintesi, gli incentivi per i veicoli termici sono già esauriti per il 2024. I 5 milioni di euro stanziati a gennaio sono stati rapidamente utilizzati, lasciando fondi solo per i veicoli elettrici. Questo riflette l’impegno del governo a promuovere una mobilità più sostenibile, incentivando l’acquisto di veicoli meno inquinanti.

Chi è interessato all’acquisto di ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici può ancora beneficiare degli incentivi. Questa scelta sottolinea una chiara direzione verso la riduzione delle emissioni e la transizione ecologica. Gli incentivi disponibili rappresentano un’opportunità per chi vuole investire in un veicolo elettrico.

Una decisione chiara verso la sostenibilità

Se sei in cerca di una moto a benzina, dovrai aspettare eventuali nuovi fondi o considerare l’acquisto senza incentivi statali. Al contrario, chi guarda agli elettrici ha ancora accesso a sostegni economici che rendono questa opzione più conveniente. Per informazioni precise e aggiornate, è sempre meglio consultare le fonti ufficiali. La confusione creata da notizie errate evidenzia l’importanza di verificare le informazioni sui siti istituzionali.

Per concludere, per il 2024, il governo ha deciso di puntare sugli incentivi per i veicoli elettrici, escludendo quelli termici. Questo è il momento giusto per considerare un veicolo elettrico, approfittando degli incentivi disponibili.