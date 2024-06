La nuova fotocamera Acer SpatialLabs Eyes è pensata soprattutto per i fotografi ma si adatta a chiunque abbia voglia di cimentarsi con la fotografia. Consente di catturare immagini stereostopiche immersive in 3D, oltre ad essere compatibile con tutta la gamma di dispositivi SpatialLabs dell’azienda.

La fotocamera dispone di una risoluzione di 8 MP, selfie mirror incluso e un design che resiste a qualsiasi intemperia. Presenta le funzioni auto e touch focus, la stabilizzazione elettronica dell’immagine – comunemente conosciuta come EIS – e la modalità manuale. Consente anche la riproduzione in streaming dei contenuti in tempo reale, la modalità storytelling e la condivisione su altre piattaforme. Possibile anche sfruttarla per le videochiamate 3D su Teams, Google Meet e Zoom.

“La fotocamera stereoscopica SpatialLabs Eyes completa il portfolio 3D stereoscopico di Acer, fornendo nuove soluzioni per l’acquisizione e creazione di contenuti, per la visualizzazione e l’interazione”, afferma Jerry Kao, COO di Acer Inc. “Siamo entusiasti di poter dare la possibilità agli utenti di catturare immagini 3D stereoscopiche con la nuova fotocamera e creare e condividere i contenuti.”

Nuova fotocamera pratica e innovativa presentata da Acer che consente di catturare immagini in 3D in modalità stereostopica

Acer SpatialLabs Eyes è un ottimo dispositivo per catturare tutti i momenti anche e soprattutto all’aperto. La configurazione di questa incredibile fotocamera tascabile migliora l’esperienza utente con un allineamento dell’obiettivo accuratamente calibrato. Inoltre, include un sistema ottico avanzato che cattura ogni dettaglio, anche il più piccolo. I fotografi professionisti apprezzeranno l’opzione per la modalità manuale che offre flessibilità per calibrare ISO, bilanciamento del bianco e impostazioni della velocità dell’otturatore per un migliore controllo dell’output dell’immagine.

La fotocamera presenta un design essenziale ma non banale, nero e lucido con il copriobiettivo delle lenti dall’aspetto e rivestito in alluminio. Il dispositivo è stato riconosciuto per il suo design innovativo anche ai Design Awards 2024. Oltre al design di spicco, presenta anche molte funzioni interessanti tra cui una gallery che permette di rivedere o scaricare tutti i momenti immortalati. Grande rilievo dato anche a sviluppatori e creators, con tools di ogni tipo per ogni esigenza e flusso creativo.

Sarà disponibile in Italia a partire da 549 euro.