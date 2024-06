Mercedes GLB 200d 4Matic è un SUV ad elevate prestazioni e dimensioni, capace quindi di garantire un elevato comfort e spazio interno a tutti i passeggeri presenti al suo interno. In vendita ad un prezzo di partenza di 43’000 circa, noi abbiamo avuto l’occasione di testare la versione diesel, con prezzo di partenza di 46’000 euro, e si pone esattamente a metà tra il GLA ed il GLC, con 4,64 metri di lunghezza. Scopriamolo con la nostre recensione completa.

Esterni e Design

Le linee squadre aumentano l’aggressività della vettura, anche se forse non troppo aerodinamiche, il frontale è imponente, con il grande logo Mercedes posto al centro della calandra (anch’essa molto aggressiva, che ricorda lontanamente i modelli AMG), i fari full LED Matrix, e comode prese d’aria decorative nella parte bassa. Il cofano presenta nervature che conferiscono forza e dinamicità all’avantreno, la linea è molto interessante con cerchi in lega da 19 pollici (possono arrivare fino a 20 pollici), freni a disco ventilato e pinza molto generosa in termini di dimensioni, questo a causa anche della stazza del SUV di 1,7 tonnellate.

Il fianco è meno aggressivo di quanto discusso poco sopra, la troviamo più morbida e sinuosa, con barre portatutto incluse nel prezzo (e tettuccio panoramico in vetro), ed un continuum, nel nostro caso di colorazione nera, tra la parte anteriore e posteriore. Proprio quest’ultimo è caratterizzato dalla presenza di due scarichi finti, essendo la marmitta al di sotto della parte centrale, con buoni dettagli ed una ripresa della decantata aggressività dei paragrafi precedenti.

Il bagagliaio ha una capacità decisamente elevata, parte da 500 litri, fino a raggiungere 1800 litri abbattendo i sedili (da notare che con 1400 euro di optional è possibile acquistare anche una terza fila di sedili, fino ad un totale di 7 posti). La soglia di carico è leggermente alta, con pianale perfettamente in linea per facilitare lo stivaggio di materiali e prodotti.

Interni e Infotainment

Uno dei grandi pregi di Mercedes GLB 200d 4Matic è sicuramente lo spazio a bordo, sui sedili posteriori c’è spazio a sufficienza per le gambe e per la testa (incrementato dal tetto panoramico, optional ma presente nella nostra vettura), ospitando comodamente tre adulti. Le finiture sono in alcantara con cuciture a contrasto di colore nero, e parti in ecopelle; il tunnel centrale ospita due prese USB type-C e due bocchette d’aria regolabili per i passeggeri posteriori.

Spostandoci nella parte anteriore troviamo sedili con regolazione elettrica, che integrano anche un supporto per le gambe estendibile manualmente, una posizione di guida molto elevata rispetto alla strada. La plancia presenta parti in finto carbonio, anche se la nostra attenzione è catturata dal grande display centrale (da 10,4 pollici) che offre un continuum orizzontale tra cruscotto e infotainment a bordo.

Al centro troviamo due vani portabicchieri, vari vani dove poter stivare oggetti di vario genere, la basetta per la ricarica wireless, il freno a mano elettronico, porte USB-C per la ricarica e non solo. I bocchettoni per l’aria presentano il classico design di casa Mercedes, con il selettore delle marce posto dietro le razze del volante (in stile americano, per intenderci) ed una luce ambientale incredibile, data la presenza di tantissimi LED dislocati all’interno dell’abitacolo, con ben 64 tonalità di colori selezionabili. L’infotainment è ben realizzato e completo, con supporto ad Apple CarPlay ed Android Auto in modalità wireless, oltre a tutte le funzioni di base che ci saremmo aspettati di trovare, inclusa un’ottima fotocamera posteriore con risoluzione elevata, anche di sera.

Motore e Prestazioni

La Mercedes GLB 200d 4Matic integra, nella nostra versione, un motore diesel 2000cc, con 190CV e 400Nm di coppia, abbinato ad un cambio a doppia frizione a 8 marce con trasmissione integrale. Essendo la versione 4Matic, la trazione non anteriore ma su tutte e quattro le ruote, con uno 0-100km/h in meno di 8 secondi, e consumi medi si attestano all’incirca sui 15km/l, anche se dipende tanto dal contesto di utilizzo.

L’insonorizzazione è buona, forse non una delle migliori, con rollio leggermente marcato, data l’altezza elevata, resta comunque un comfort eccellente nella maggior parte delle situazioni di utilizzo. Alla guida la sensazione offerta è proprio quella di un SUV, lo sterzo è morbido, e nonostante la stazza riesce a muoversi con una certa agilità, grazie anche al supporto alla guida con gli ADASS di livello 2. Il cambio è fluido, con varie modalità di guida che permettono di settarlo in base alle nostre esigenze, riuscendo ad adattarsi alla perfezione sia agli utenti che vogliono spingersi al massimo, che tutti coloro che invece vogliono godere di una certa tranquillità nei propri spostamenti.

Mercedes GLB 200d 4Matic – conclusioni

In conclusione Mercedes GLB 200d 4Matic è il SUV perfetto per coloro che cercano tanto spazio a bordo, senza però disdegnare una buona manovrabilità ed un piacere di guida, oltre che sicuro, nell’utilizzo sia su lunghe tratte che in ambiti cittadini. Il prezzo di partenza è di 43’000 euro per la variante benzina, la nostra in prova, con motore diesel da 180 cavalli 4Matic ed una serie di accessori, ha invece un costo di 68’000 euro, cifre perfettamente allineate con gli standard a cui Mercedes ci ha abituati, oltre che rientrare comunque nella fascia premium dei SUV.