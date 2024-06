Microsoft ha svelato DirectSR, una nuova tecnologia sviluppata in collaborazione con NVIDIA, AMD e Intel. Suddetta API mira a semplificare l’integrazione di diverse tecnologie di upscaling come DLSS, FSR e XeSS nei giochi compatibili con DirectX12. La caratteristica principale di DirectSR è la possibilità di implementare tali tecnologie attraverso una sola linea di codice. In questo modo si facilita notevolmente il lavoro degli sviluppatori.

DirectSR rappresenta una risposta di Microsoft al Streamline SDK di NVIDIA, che già supporta diverse soluzioni di upscaling di terze parti oltre al proprio DLSS. Fino ad ora, gli sviluppatori dovevano integrare manualmente ciascuna tecnologia di upscaling utilizzando SDK distinti. Si tratta di un processo complesso, ma che viene notevolmente semplificato con l’introduzione della nuova APi. In questo modo gli sviluppatori potranno implementare contemporaneamente multiple soluzioni di upscaling.

Microsoft rilascia i principali dettagli su DirectSR

Per poter usufruire di tale novità, gli utenti dovranno aggiornare i driver delle loro GPU a versioni compatibili con la nuova API. Il supporto per le tecnologie di upscaling specifiche, infatti, richiede aggiornamenti a livello di driver grafici. Microsoft assicura che DirectSR garantirà un supporto più esteso e migliorato per i giochi futuri, offrendo una qualità visiva superiore e performance ottimizzate.

Attualmente, la tecnologia è disponibile attraverso l’anteprima Agility SDK 1.714.0. Tale SDK permette agli sviluppatori di iniziare a sperimentare e implementare DirectSR nei loro titoli, In questo modo anticipano i benefici previsti per il panorama del gaming. Microsoft prevede che l’arrivo della nuova API contribuirà significativamente all’aumento delle soluzioni di upscaling nei giochi moderni, soprattutto quelli basati su DirectX12.

Con il lancio di DirectSR, l’azienda di Redmond ha anche rilasciato la sua versione di upscaling basato su AI con l’aggiornamento di Windows11 24H2. Tale sviluppo evidenzia l’impegno dell’azienda nell’innovazione. Microsoft intende offrire strumenti avanzati per migliorare l’intera esperienza visiva. Inoltre, l’utilizzo di tali tecnologie consentirà anche un utilizzo più efficiente delle risorse hardware. Si tratta di uno scenario utile per aprire nuove possibilità per gli sviluppatori e giocatori.