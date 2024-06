Donald Trump, nel corso degli anni, ha dichiarato più volte il suo desiderio di bannare TikTok. A prova di ciò ha firmato un ordine esecutivo per bloccare la piattaforma di ByteDance. Secondo l’allora presidente l’app rappresentava una vera minaccia per gli Stati Uniti.

L’amministrazione Biden è riuscita a condurre TikTok verso il ban negli USA; eppure, proprio con l’arrivo di tale notizia, ne arriva un’altra alquanto sorprendente. Sembra infatti che Donald Trump abbia deciso di iscriversi alla piattaforma.

Donald Trump si iscrive a TikTok dopo anni di critiche

Lo scopo ultimo potrebbe essere quello di catturare un numero maggiore di voti in vista delle prossime elezioni presidenziali previste negli Stati Uniti il prossimo novembre. Infatti, Trump sarà candidato contro l’attuale presidente.

L’iscrizione dell’ex Presidente a TikTok è avvenuta proprio in questi giorni. Il profilo verificato, denominato @realDonaldTrump, è stato da subito sfruttato. Il primo video mostra Trump che saluta i suoi fan durante un incontro di UFC tenutosi a Newark (New Jersey). A tal proposito, un consigliere dell’ex presidente ha riferito a Politico che la scelta di iscriversi a TikTok è la prova di come la nuova campagna elettorale si sta estendendo a svariati campi, tra cui anche quello social.

Secondo quanto riportato è importante poter raggiungere un numero elevato di elettori e per farlo Trump ha deciso di sfruttare tutte le piattaforme social. TikTok permette di rivolgersi ad un pubblico più giovane che potrebbe, in questo modo, essere attirato al mondo delle elezioni e della politica.

Dunque, questa sarebbero le motivazioni che hanno spinto Donald Trump a rivolgersi alla piattaforma che per anni ha ampiamente ed aspramente criticato. Per quanto si possa considerare quanto detto, in molti hanno visto tale decisione come l’ennesima contradizione mostrata dall’ex presidente degli Stati Uniti. Bisognerà aspettare e comprendere quali saranno i risultati di tale progetto con le percentuali relative alle preferenze raccolte nei prossimi mesi.