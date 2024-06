Oggi la maggior parte dei possessori dei dispositivi Apple, ha ricevuto un aggiornamento. Subito dopo la barra inferiore di navigazione, sta per arrivare una nuova modalità di personalizzazione del menù sui dispositivi iOS e iPad OS.

L’aggiornamento arrivato sui dispositivi iOS, arriverà anche su Android?

Lo scopo dell’aggiornamento è quello di rendere l’app sotto alcuni aspetti più funzionale che su Android. In che cosa consiste questo aggiornamento? Su iPhone e Ipad, in Chrome, nel momento che clicchiamo sull’icona dei 3 punti orizzontali a destra nella barra degli indirizzi (può variare a seconda di come la abbiamo impostata), comparirà una finestra e una barra in alto con un pò di opzioni e nella parte bassa un menù con una serie di azioni che si possono svolgere sul sito. Le funzioni poste sulla parte in alto collegano alle Impostazioni, Preferiti, Cronologia e altro e si possono far scorrere verso sinistra per visualizzarle tutte. Il menù comunque riguarda altre azioni come Aggiungi ai preferiti, Elimina dati di navigazione, Segui e tant’altro. Dalla versione 125 di Chrome per iOS, potrete stabilire quali elementi mostrare in modo tale da non far scorrere più la barra e tenerle tutte sott’occhio, oppure possiamo stabilire anche il loro ordine. Come farlo? Tocchiamo sempre i tre puntini a destra della barra degli indirizzi e facciamo scorrere dal basso verso l’alto la finestra che si apre. Tocchiamo “Personalizza menù”.

Apparirà la schermata con gli strumenti attivi nel menù e un’interruttore per disattivare l’ordine intelligente, che continua a mostrarti le voci che usi di frequente. Poi possiamo spostare gli strumenti tenendoli premuti per poi muoverli. Per eliminarli invece basta toccare l’icona “-“, mentre per riaggiungerli l’icona “+”. Possiamo rimuovere tutte le funzioni a eccezione di Informazioni sito e Impostazioni. Inoltre il menù della azioni comprende le voci come Aggiungi ai preferiti, Segui, Elimina dati di navigazione, Traduci, ecc… Per riorganizzarlo possiamo far scorrere dal basso verso l’alto gli elementi usando la “maniglia”, l’icona con le 3 linee orizzontali situate a destra dell’azione. Dunque per salvare le modifiche apportate infine bisogna toccare Fine in alto a destra. Per aggiornare Chrome iOS alla versione 125 dovete aprire l’App Store, poi l’icona con la “A” su fondo azzuro, e toccare in alto a destra l’icona del profilo. Tra tutti gli aggiornamenti in basso troveremo anche quello di Chrome.