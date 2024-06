Quanto era bello l’internet degli anni 2000? Probabilmente molti di voi lo sanno, l’internet era un luogo magico. Molto probabilmente i giovani non ne hanno minima idea di che cosa sia, ma molti tra di voi sanno che ICQ è una vera e propria istituzione.

ICQ e la sua chiusura il 26 Giugno 2024, ci fa sentire invecchiati

AOL Instant Messenger ed MSN Messenger insieme anche a ICQ è stato una tra le prime piattaforme di messagistica. Nelle scorse ore comunque ne è stata annunciata la sua chiusura. Come comunicato infatti dal 26 Giugno 2024, ICQ smetterà di funzionare. L’amministratore delegato dell’azienda in questione ha pubblicato un comunicato sui suoi canali, dove invita le persone che utilizzano ICQ a passare ad altra forma di messaggistica. Purtroppo ancora una volta il tempo riesce a mettere in ginocchio un ex-colosso di messaggistica, in voga negli anni 2000. Il nome di ICQ deriva dal gioco di parole “i seek you” ovvero “io ti cerco” in italiano. Comunque ICQ rispetto ad AOL Instant Messenger o MSN Messenger, assegnava un numero univoco ad ogni utente che utilizzasse la piattaforma. Questo numero riesce a far connettere l’utente con le altre persone.

Oltre a questa funzione ce ne sono molte altre. Un esempio di questa è la funzione che ci permette di mandare via SMS dei messaggi istantanei. Inoltre si ha la possibilità di lasciare dei messaggi anche alle persone che al momento non sono connesse, che poi l’avrebbero visualizzato al momento più opportuno. ICQ comunque era famosa per il famoso suono della notifica che l’utente riceveva “Uh oh!” quando riceveva il messaggio. Nonostante i continui aggiornamenti e rinnovamenti, ed anche all’ultima release che portava la piattaforma ai livelli di Whatsapp e Telegram, non è riuscita a stare al passo dei concorrenti, il che a causato la relativa chiusura. Un altro capitolo della storia di internet quindi si chiude.