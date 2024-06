Sta per arrivate un nuovo interessante aggiornamento per Google Chrome. Quest’ultimo introdurrà sia nella versione web che nella app Android la modalità picture–in–picture. In cosa consiste? La funzionalità in arrivo per tutti gli utenti Chrome permetterà di visualizzare la pagina web senza lasciare l’app in modo semplice ed immediato. Basterà un semplice gesto per ridurre la pagina ad una finestra flottante. Quest’ultima potrà essere spostata dagli utenti a loro piacimento su tutto lo schermo.

Chrome introduce la modalità picture-in-picture

È importante sottolineare che la funzione sarà disponibile solo per le app che utilizzano le schede personalizzate. Si tratta di una funzione riservata alla versione Android di Chrome che permette agli sviluppatori di aggiungere all’interno dell’applicazione stessa un’esperienza di navigazione ancor più personalizzata. Ma come funzione concretamente la modalità picture-in-picture?

Cliccando su un link, come ad esempio uno all’interno di Gmail, viene aperta una scheda all’interno del browser presente nell’app stessa. A questo punto, se le applicazioni in questione, supportano suddetta funzione, con il nuovo aggiornamento, sarà possibile notare una freccia che punta verso il basso, situata in alto a sinistra della pagina web che è stata aperta.

Se si clicca su tale icona, la pagina diventerà una finestra ridotta. Quest’ultima potrà essere spostata in base alle esigenze senza troppe difficoltà. Per tornare alla pagina a grandezza “naturale”, a schermo intero, bisogna cliccare sulla miniatura stessa.

È un’aggiunta particolarmente utile che permette agli utenti di accedere ad una modalità di navigazione all’interno delle applicazioni che sia più pratica e allo stesso tempo più comoda. In questo modo l’intera esperienza diventa molto più multitasking.

La funzione picture-in-picture per Chrome è stata resa disponibile per tutti gli utenti con l’ultimo aggiornamento del browser alla versione M124. Dunque, al momento dovrebbe già essere disponibile per tutte le applicazioni che sono idonee per supportare la nuova modalità.