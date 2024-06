Lenovo ha recentemente introdotto la nuova serie di desktop gaming Legion 7000K in Cina, caratterizzata da un design MoDT (Mobile on Desktop). Questi PC utilizzano potenti CPU per laptop non sostituibili, offrendo prestazioni elevate in un formato tower di dimensioni significative.

I nuovi Legion 7000K sono disponibili in due varianti principali: una con il Core i9-14900HX e l’altra con il Core i7-14650HX. Il Core i9-14900HX offre 24 core e 32 thread, con una velocità di clock fino a 5,8 GHz e una cache Smart da 36 MB. Questo chip ha un consumo base di 55W, ma può raggiungere un massimo di 157W. Il Core i7-14650HX, invece, ha 16 core e 24 thread, con una velocità di clock fino a 5,2 GHz e una cache Smart da 30 MB. Anche questo chip ha un TDP standard di 55W, con la possibilità di raggiungere i 157W.

Le CPU mobili sono saldate alla scheda madre, quindi non possono essere sostituite dall’utente medio. Per cambiare la CPU, è necessario acquistare un nuovo bundle composto da scheda madre, CPU e dissipatore. Questo rende fondamentale considerare attentamente questa specifica prima dell’acquisto. I Legion 7000K sono dotati di GPU Nvidia GeForce RTX serie 40, con opzioni che includono RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 4070 Ti e RTX 4070 Super. Gli utenti possono aggiornare la GPU in futuro, come in un tradizionale PC desktop.

Lenovo lancia PC desktop con CPU mobili

La configurazione di base comprende 32 GB di RAM DDR5-5600 in modalità dual-channel e 1 TB di storage PCIe Gen4. Gli aggiornamenti della RAM e dell’archiviazione non dovrebbero rappresentare un problema grazie ai moduli SODIMM e agli slot M.2 e porte SATA disponibili. Il sistema offre un’ampia connettività, incluse una porta USB 3.2 Gen2 Type-C, numerose porte USB Type-A, audio I/O, Ethernet 2.5G e Wi-Fi 6. La GPU desktop offre tre porte DP e un’uscita HDMI 2.1a. L’I/O frontale comprende due porte USB 3.2 Gen1 Type-A e audio I/O. Il suono Nahimic 5.1 e le luci RGB completano l’offerta.

I prezzi dei nuovi Legion 7000K partono da circa 1.400€ per la configurazione con i7 e RTX 4060, fino a circa 2.350€ per la versione con i9 e RTX 4070 Ti Super. Tuttavia, le limitazioni imposte dal sistema MoDT potrebbero influire negativamente sulla convenienza di questi sistemi per gli utenti che desiderano maggiore flessibilità e possibilità di aggiornamento.