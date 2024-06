WindTre e Iliad continuano a farsi guerra a colpi di offerte ormai da diversi anni ma ciò non placa la reciproca voglia di conquistare un numero sempre più alto di utenti. A darne prova è soprattuto l’operatore arancione, che periodicamente riserva le sue migliori offerte ai clienti dell’operatore francese così da consentire loro di ottenere quanti più vantaggi a un prezzo irrisorio. Iliad non resta comunque in disparte e dedica ai suoi clienti delle offerte low cost che non lasciano indifferenti.

Non ci resta che scoprire quali sono le offerte più convenienti del momento per i clienti che decidono di passare a Iliad o WindTre. Ecco, dunque, tutti i servizi inclusi, le spese da sostenere e come richiedere l’attivazione.

WindTre e Iliad: le offerte più economiche di giugno

Iniziamo con l’offerta migliore del momento tra quelle presenti nel listino WindTre. Disponibile al costo di soli 10,99 euro al mese, con minuti senza limiti verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti e Giga senza limiti alla massima velocità disponibile, la WindTre GO Unlimited Digital è senza alcun dubbio l’offerta adeguata per tutti coloro che non vogliono rinunciare alla possibilità di navigare con il proprio smartphone.

Come già anticipato, il gestore è solito rivolgere le offerte più convenienti ai clienti Iliad, anche in questo caso, infatti, l’attivazione è rivolta esclusivamente ai clienti che trasferiscono il numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, Lyca Mobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

I clienti in questione possono richiedere l’offerta direttamente online, accedendo al sito ufficiale del gestore, selezionando l’operatore di provenienza e acquistando la nuova SIM.

Passando a Iliad è impossibile non rivolgere la propria attenzione alla Flash 200, disponibile per tutti i nuovi clienti che procederanno con l’attivazione entro la scadenza, attualmente prevista per il 27 giugno alle ore 17:00. In questo caso, i clienti interessati dovranno sostenere una spesa di rinnovo mensile pari a 9,99 euro per poter usufruire di minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 200 GB di traffico dati per la navigazione. L’attivazione dell’offerta può avvenire facilmente online, seguendo le indicazioni presenti sul sito ufficiale del gestore e andando incontro a una spesa di 9,99 euro.