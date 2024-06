Vision Pro: disponibilità globale a partire da Luglio

Il visore per la realtà aumentata di Apple, Vision Pro, sarà disponibile in altri mercati a partire dal mese di Luglio

Secondo alcune indiscrezioni

Molte tra le fonti più attendibili del settore, come Mark Gurman e Ming-Chi Kuo concordano col dire che durante la conferenza Apple parlerà del destino globale del suo visore, il Visual Pro.

Apple Vision Pro è un visore per la realtà aumentata e virtuale, lanciato sul mercato degli Stati Uniti da Apple il 2 febbraio 2024.

Dopo il suo lancio, il Visore della casa di Cupertino ha fatto tanto parlare di sé e non sempre in modo positivo.

Nei mesi successivi alla sua uscita ci sono state molte controversie e tante lamentele da parte dei clienti.

Il motivo principale delle lamentele è dato sicuramente dal prezzo considerato troppo elevato. Apple Vision Pro costa infatti 3500 dollari.

Il prezzo, però, non è l’unico motivo per cui gli acquirenti hanno restituito il dispositivo, ma uno dei tasti nolenti è stato sicuramente la scomodità e i problemi durante il suo utilizzo. Molti infatti hanno lamentato il fatto che il visore fosse troppo pesante e causasse mal di testa e problemi di postura. Altri invece hanno riscontrato crepe e difetti sul vetro.

Nonostante ciò Apple continua a credere molto nel suo dispositivo e perciò, anche visto il grosso investimento per la sua progettazione, intende espanderlo anche all’estero.

Apple Vision Pro: in quali mercati sbarcherà a luglio?

Apple Vision Pro non sbarcherà subito in tutti i paesi fuori dagli Stati Uniti, ma la sua uscita sarà probabilmente per gradi.

Secondo le indiscrezioni il lancio internazionale di luglio riguarderà probabilmente soltanto due mercati europei, Francia e Germania. Risulta strano, però, che tra i mercati non sia presente il Regno Unito.

Per vederlo in Italia, invece, dovremmo probabilmente aspettare ancora, anche se non è chiaro quando Apple deciderà di lanciare il suo Vision Pro nuovamente su altri mercati.