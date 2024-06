Giugno potrebbe essere un mese complicato per i clienti TIM che usufruiscono delle offerte TIMVISION che includono DAZN. Quest’ultime subiranno alcune rimodulazioni che vanno da 4 a 10 euro ogni mese. Nelle informative pubblicate sul sito web ufficiale dell’operatore si legge che le motivazioni risiedono in nuove esigenze economiche derivanti dalle mutate condizioni di mercato per i contenuti DAZN. I clienti coinvolti sono stati avvisati tramite una email con una campagna di comunicazione svolta dal 27 al 31 maggio 2024.

TIM annuncia rimodulazioni per alcune offerte TIMVISION

Nel dettaglio, a partire dal 1 luglio, il costo mensile di alcune promozioni aumenterà. La modifica contrattuale riguarderà le offerte TIMVISION: Gold, Gold Plus, Calcio e Sport, Calcio e Sport con Disney+, Calcio e Sport con Netflix e DAZN Plus. L’operatore ribadisce che le eventuali promo in corso non presenteranno alcuna variazione di prezzo.

Secondo alcune segnalazioni raccolte, ad esempio, sembra che l’opzione TIMVISION Calcio e Sport passerà, con l’aumento, al costo mensile di 40,99 euro. Mentre l’offerta Gold aumenterò a 56,99euro al mese.

I clienti, sia mobili che fissi, che non desiderano accettare le rimodulazioni proposte da TIM hanno il diritto di recedere senza costi di disattivazione o penali. La comunicazione deve avvenire entro il 29 agosto. Per i clienti di linea fissa 1 luglio. Per procedere con il recesso basterà recarsi nell’Area Clienti MyTIM, oppure scrivendo a TIM tramite posta (Servizio Clienti, Casella Postale 111, 00054 Fiumicino RM), tramite PEC, chiamando il numero 187 o recandosi in uno dei negozi dell’operatore.

Se si sceglie una delle due opzioni telematiche sarà necessario allegare una fotocopia del documento di identità dell’intestatario del contratto. Inoltre, bisognerà specificare nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”. Se al momento del recesso si dispone di un decoder TIM in comodato d’uso gratuito, l’operatore invierà un’email con l’etichetta precompilata da utilizzare la restituzione. Il pacco dovrà essere inviato a proprie spese all’indirizzo presentato da TIM nella comunicazione. Bisognerà procedere entro 30 giorni dalla cessazione dell’offerta. Per gli utenti che non rispettano tali scadenze sono previste delle penali che vanno da un minimo di 10 euro ad un massimo di 69.