iPhone 16 Pro, nuove indiscrezioni: le cornici saranno super slim

Qualcuno crede manchi ancora tanto alla presentazione dei prossimi iPhone, ma in realtà il tempo comincia a stringere. La 16ª edizione dello smartphone più desiderato al mondo sta per arrivare in quanto il mese di settembre si avvicina a grandi falcate. Sono state tantissime le indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane, soprattutto in merito al design che a quanto pare non cambierà più di tanto.

È infatti infatti buon costume di Apple non stravolgere le apparenze sui suoi iPhone ed anche sui modelli 16 sarà lo stesso. Sembra però che i rumor abbiano accelerato in queste ultime ore, portando peraltro delle notizie a cui qualcuno non avrebbe mai pensato. Dopo aver parlato a più riprese di quello che sarà il nuovo pulsante utile per la fotocamera, che sarà impiantato sul frame laterale, ecco che si torna a parlare del display e dei suoi bordi.

iPhone 16 Pro arriverà con bordi assottigliati rispetto al 15 Pro

Dopo le tante voci che hanno introdotto gran parte delle specifiche che potrebbero riguardare i nuovi iPhone, è tempo di parlare specificamente dei modelli Pro. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, i prossimi top di gamma di Apple dovrebbero affidarsi alla tecnologia BRS (Border Reduction Structure).

Questo significa che i nuovi iPhone 16 Pro potrebbero vedere le loro cornici ulteriormente ridotte. Lo spazio tra schermo e frame in titanio sarà quindi ancor minore rispetto al solito. Stando alle fonti più informate, l’iPhone 16 Pro dovrebbe avere dei bordi di appena 1,2 mm. Nel caso del modello Pro Max si scenderebbe addirittura ad una misura di 1,15 mm.

Ovviamente si tratta di particolari talmente esigui che si farà fatica a scorgerli, ma i più informati assicurano che la differenza si noterà. Di certo la differenza rispetto al modello 15 Pro è lampante siccome questo misura attualmente 1,71 mm. Ci saranno importanti aggiornamenti nelle prossime ore.